Islamabad mantiene las medidas de seguridad pese a no haber conversaciones entre EEUU e Irán

Agentes de policía llegan a una carretera, tras la suspensión del transporte y el cierre de mercados por restricciones de seguridad, mientras Pakistán se prepara para recibir a EEUU e Irán para la segunda fase de las conversaciones de paz

Desde ​hace casi una semana, la capital de Pakistán espera que se celebren allí las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y, aunque no hay indicios de que ambas partes vayan a ‌reunirse, las autoridades mantienen acordonadas amplias zonas ‌de la ciudad.

Las principales carreteras de acceso a Islamabad están cortadas y un estricto cordón de seguridad rodea el centro administrativo, la denominada "Zona Roja". En la adyacente "Zona Azul", las cafeterías se han quedado sin fruta, los mercados están desiertos y, al no haber servicio en las terminales de autobuses, los viajeros de fin de semana tienen dificultades para llegar a casa.

Los funcionarios del Gobierno afirman que las medidas no van a terminar pronto y que están siempre preparados para que los delegados, incluido el presidente de EEUU, Donald Trump, aparezcan en ​cualquier momento.

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"Nos han dicho que ⁠las conversaciones podrían celebrarse en cualquier momento", dijo un funcionario.

El actual cierre es el segundo en dos ‌semanas. Islamabad se cerró por primera vez para las conversaciones entre las delegaciones de EEUU ⁠e Irán el 11 de abril, que terminaron sin acuerdo. ⁠La ciudad se reabrió brevemente, pero volvió a cerrarse mientras Pakistán espera acoger una segunda ronda que aún no se ha materializado.

Para los residentes, la incertidumbre se ha convertido en lo más difícil. Islamabad es una ciudad ⁠de transeúntes, donde muchos residentes trabajan durante la semana y regresan a sus hogares familiares el ​fin de semana. Ahora, ese patrón se ha visto interrumpido.

Rizwana Raees, de ‌35 años, llegó el jueves a la terminal de ‌autobuses interurbanos con una maleta de fin de semana, con la esperanza de llegar a su ciudad ⁠natal, Abbottabad, por primera vez en dos semanas. La terminal estaba vacía, sin autobuses ni salidas.

"A veces el Gobierno y los medios dicen que las delegaciones van a venir, otras veces dicen que no", comentó tras llamar a su familia para pedir ayuda. "Nadie lo sabe y, a estas alturas, aunque vengan, nadie se lo ​creerá hasta que vea ‌fotos y vídeos de que realmente están aquí".

Al final, su hermano consiguió contratar un viaje compartido a través de un grupo en línea para llevarla a casa.

Abdur Rehman Irshad, gerente de la estación de autobuses, dijo que la terminal llevaba cerrada entre cinco y seis días, lo que había dejado varados a más de 1.000 pasajeros cada día. "La gente viene aquí porque es ⁠una estación muy concurrida", dijo. "Pero se les envía de vuelta".

SIN FRESAS Y SIN NOTICIAS

En el vestíbulo de un lujoso hotel de Islamabad, los periodistas que han acudido a la ciudad desde todo el mundo para informar sobre las conversaciones se han instalado en su propio limbo. Los equipos de cámara permanecen a la espera. El equipo está listo. Se comprueban y vuelven a comprobar los teléfonos.

Pero tras una semana de espera, hay poco que informar.

"No sé cuántas veces voy a tener que pedir que me laven la ropa", dijo Fadi Mansour, corresponsal de Al Jazeera en la ‌Casa Blanca, que había volado desde Washington para lo que pensaba que sería un viaje corto. "Realmente no sabemos hacia dónde nos dirigimos".

La interrupción también ha afectado al suministro de alimentos de la ciudad. Saif-ur-Rehman Abbasi, de 36 años, vendedor de frutas y verduras, dijo que los camiones que transportaban productos agrícolas llevaban días retenidos fuera del perímetro acordonado de la ciudad.

"No se puede tener fruta y verdura atrapada en vehículos de transporte fuera de la ciudad: ‌son productos delicados, perecederos", dijo. "Tenemos que pagar el alquiler y llevar un negocio".

En una popular cafetería de la Zona Azul, el personal dijo que se habían quedado sin fresas y que también escaseaban otros ingredientes.

El mercado de los alrededores estaba ‌inquietantemente tranquilo, ya que ⁠los residentes preferían evitar los largos desvíos alrededor de la Zona Roja, que estaba cerrada, para llegar a la zona comercial.

"Cuando Islamabad se abre, Ormuz se cierra", dijo un ​camarero de la cafetería, refiriéndose al estrecho de Ormuz, un punto conflictivo en las negociaciones. "Cuando Ormuz se abre, Islamabad se cierra".

A fecha de viernes, ambos seguían bloqueados, sin que se vislumbrara un final para ninguno de ellos.

Con información de Reuters