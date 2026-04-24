El Parlamento alemán aprueba una ayuda voluntaria de 1.000 euros para los trabajadores

FOTO DE ARCHIVO. Vista general de la Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, el día de una sesión plenaria, en Berlín, Alemania

​La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó el viernes una ayuda ‌de hasta 1.000 ‌euros (1.169,30 dólares) para los trabajadores, como parte de un paquete de medidas destinado a amortiguar el impacto del aumento de los precios del gas provocado por la guerra en Irán.

Los parlamentarios de ​la coalición de ⁠Gobierno formada por la conservadora CDU/CSU ‌y el Partido Socialdemócrata (SPD) respaldaron ⁠la medida, mientras que ⁠AfD y La Izquierda votaron en contra y Los Verdes se abstuvieron.

Según el plan, ⁠las empresas podrán pagar una bonificación ​única a sus empleados ‌hasta el 30 de ‌junio de 2027. Los pagos serán ⁠deducibles de impuestos para los empleadores y estarán exentos de impuestos para los trabajadores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La bonificación es voluntaria, lo que ​genera ‌incertidumbre sobre cuántas empresas participarán en un contexto económico débil.

La coalición estima que la medida supondrá una pérdida de ingresos fiscales de al ⁠menos 2.800 millones de euros. Para ayudar a financiar la medida, está previsto que el impuesto sobre el tabaco aumente este año.

La bonificación forma parte de un paquete de ayudas más amplio tras la fuerte ‌subida de los precios del gas. Las asociaciones empresariales han criticado al Gobierno por trasladar la carga del apoyo a los hogares a los empleadores.

Alemania introdujo una ‌bonificación similar libre de impuestos de hasta 3.000 euros durante la crisis energética de ‌2022 que ⁠siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

(1 dólar = ​0,8552 euros)

Con información de Reuters