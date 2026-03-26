La ilustración muestra banderas de EEUU e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves ‌que Irán ‌estaba permitiendo el paso de diez petroleros por el estrecho de Ormuz como un aparente gesto de buena voluntad en las negociaciones.

Trump hizo estas declaraciones en una reunión ​del Gabinete ⁠en la Casa Blanca, dando ‌más detalles sobre lo que ⁠anteriormente había descrito ⁠como un "regalo" de Irán.

"Dijeron: "Para demostrarles que somos auténticos y sólidos y que estamos ⁠ahí, vamos a dejarles pasar ​ocho buques petroleros, ocho ‌buques, ocho grandes ‌buques petroleros", comentó Trump. "Supongo que tenían ⁠razón, y eran auténticos, y creo que enarbolaban pabellón paquistaní (...) Al final fueron 10 buques".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Casa ​Blanca ‌no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles sobre los buques.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras presiona ⁠a Irán para que acepte un acuerdo que despeje el cuello de botella marítimo y ponga fin a su programa nuclear.

El mandatario desconcertó el martes a algunos observadores al afirmar ‌que Irán había hecho a Estados Unidos una costosa concesión relacionada con la energía. En ese momento, se negó a precisar a qué se ‌refería exactamente.

"Nos hicieron un regalo y el regalo llegó hoy, y fue ‌un regalo ⁠muy grande, que vale una enorme cantidad de dinero", ​declaró Trump entonces a los periodistas.

Con información de Reuters