Los países de la UE deben coordinarse en materia de precios de la energía, dice Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica

​Los países miembros de la Unión Europea deben coordinarse en materia de precios ‌energéticos ante el ‌aumento de 22.000 millones de euros (25.700 millones de dólares) en las facturas de combustibles fósiles desde el inicio de la guerra con Irán, dijo el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der ​Leyen.

"También estamos estudiando (...) ⁠la coordinación del llenado de las ‌reservas de gas de los Estados ⁠miembros para evitar que ⁠muchos de ellos acudan al mercado al mismo tiempo", dijo Von der Leyen a los ⁠periodistas en Bruselas.

"Y coordinaremos las liberaciones de ​reservas de petróleo para lograr ‌el mayor efecto posible, ‌y nos aseguraremos de que las medidas ⁠de emergencia de los Estados miembros no afecten al mercado único".

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La Comisión Europea tiene previsto publicar el 22 de abril ​propuestas de ‌medidas sobre los precios de la energía, que serán debatidas por los líderes de la UE en su cumbre informal de la próxima semana.

Por ⁠otra parte, el órgano ejecutivo de la UE presentará una estrategia de electrificación antes del verano boreal, dijo Von der Leyen, quien también subrayó la necesidad de medidas estructurales para reducir los precios de la energía.

"Estamos pagando un ‌precio muy alto por nuestra dependencia global de los combustibles fósiles, y la cruda realidad para nuestro continente es que la energía procedente de combustibles fósiles seguirá siendo la opción ‌más cara en los próximos años", dijo Von der Leyen.

"Nuestra estrategia de descarbonización no sólo se ‌ha confirmado ⁠en los últimos años, sino que su importancia crece día a día", ​añadió.

(1 dólar = 0,8559 euros)

Con información de Reuters