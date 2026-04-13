Israel intensifica la ofensiva en la frontera con Líbano antes del diálogo en EEUU

Se observa humo tras un ataque en el sur de Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel

Por Laila Bassam, Steven ​Scheer y Jana Choukeir

BEIRUT/JERUSALÉN, 13 abr (Reuters) - Las tropas israelíes lanzaron el lunes un ataque para arrebatar a los combatientes de Hezbolá, atrincherados ‌en su interior, una localidad ‌clave del sur de Líbano, intensificando así la guerra contra el grupo respaldado por Irán en vísperas de unas conversaciones históricas entre los enviados de los Gobiernos israelí y libanés.

Con los embajadores libanés e israelí en Estados Unidos listos para reunirse el martes en Washington, el ministro de Asuntos Exteriores de Líbano dijo que Beirut utilizaría las negociaciones cara a cara ​para presionar a ⁠favor de un alto el fuego en la guerra que ha complicado ‌los esfuerzos diplomáticos más amplios para poner fin al ⁠conflicto en Oriente Medio.

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Pero las perspectivas de ⁠la reunión —un encuentro cara a cara poco habitual entre países que se encuentran formalmente en estado de guerra— se han visto ensombrecidas, después de que Israel ⁠ha afirmado que no discutirá un alto el fuego, mientras que ​Hezbolá se ha opuesto a las negociaciones con ‌Israel, lo que refleja un fuerte agravamiento ‌de la tensión política en Líbano.

Sobre el terreno, en el sur ⁠de Líbano, el ejército israelí completó el cerco de la localidad de Bint Jbeil, justo al otro lado de la frontera, y había iniciado allí un asalto terrestre, según informaron un portavoz militar israelí y fuentes ​de seguridad ‌libanesas.

Las fuentes libanesas afirmaron que los combatientes de Hezbolá atrincherados en el interior estaban dispuestos a luchar hasta la muerte, señalando la importancia estratégica y simbólica de Bint Jbeil, bastión de Hezbolá, capital provincial y puerta de entrada a las aldeas circundantes.

ISRAEL ⁠BUSCA ASEGURAR LA FRANJA FRONTERIZA

Un oficial militar israelí dijo que el control operativo total de Bint Jbeil se lograría en cuestión de días, y que solo quedaba un pequeño número de milicianos en la zona.

El domingo, Hezbolá dijo que había atacado a las fuerzas israelíes en Bint Jbeil y sus alrededores con cohetes, fuego de artillería y drones suicidas.

Un responsable de seguridad extranjero destinado en ‌Líbano dijo que la toma de Bint Jbeil proporcionaría a Israel un mayor control sobre la totalidad de la franja fronteriza del sureste de Líbano, dejando la zona occidental de la zona fronteriza, que es en gran parte boscosa y más difícil de despejar.

Hezbolá abrió fuego contra Israel en apoyo de ‌Teherán el 2 de marzo, desencadenando una ofensiva israelí que, según las autoridades libanesas, ha causado la muerte de más de 2.000 personas y ha obligado ‌a más de un ⁠millón a abandonar sus hogares.

Israel afirma que su objetivo es ocupar el sur de Líbano hasta el río Litani, ​que desemboca en el Mediterráneo a unos 30 kilómetros de la frontera israelí.

(Información adicional de Maya Gebeily en Beirut y Rami Ayyub en Jerusalén; redacción de Tom Perry, edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)