Irán suspende las exportaciones de productos petroquímicos hasta nuevo aviso

Irán ha suspendido todas las exportaciones petroquímicas para dar prioridad al suministro interno y evitar la escasez de materias primas, informó el jueves el periódico económico Donya-e-Eqtesad, debido a la interrupción de la producción tras los ataques de Israel contra varios centros petroquímicos.
La orden fue emitida el 13 de abril por un alto cargo de la Compañía Nacional Petroquímica encargado de supervisar las industrias transformadoras, y en ella se ordenaba a las empresas petroquímicas suspender las exportaciones hasta nuevo aviso.
La prohibición de las exportaciones tiene como objetivo principal estabilizar los mercados nacionales y garantizar el suministro a las industrias tras los daños causados por los recientes ataques.
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Los precios internos de los productos petroquímicos y afines se han mantenido en los niveles previos al conflicto a pesar del aumento de los precios mundiales, y las autoridades han afirmado que las medidas se mantendrán para apoyar a la industria local y a los consumidores.
Los principales centros de producción petroquímica de Asaluyeh y Mahshahr fueron blanco de ataques por parte de Israel en las últimas semanas, con ataques que afectaron a las empresas energéticas que suministran materia prima a las plantas petroquímicas e interrumpieron la producción.
El ejército estadounidense comenzó esta semana a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, una medida destinada a reducir los ingresos de exportación de Irán y ejercer presión sobre Teherán, mientras diplomáticos iraníes y estadounidenses barajan una segunda ronda de conversaciones de paz.
Según la agencia de noticias Fars, Irán exporta alrededor de 29 millones de toneladas de productos petroquímicos al año, por un valor de 13.000 millones de dólares.
Con información de Reuters