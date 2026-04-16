Irán suspende las exportaciones de productos petroquímicos hasta nuevo aviso

FOTO DE ARCHIVO. Se observa humo tras los ataques a la zona petroquímica de Mahshahr en el condado de Bandar Mahshahr, provincia de Juzestán, Irán

​Irán ha suspendido todas las exportaciones petroquímicas para dar prioridad al suministro interno ‌y evitar la ‌escasez de materias primas, informó el jueves el periódico económico Donya-e-Eqtesad, debido a la interrupción de la producción tras los ataques de Israel contra varios centros petroquímicos.

La orden fue emitida el 13 de abril por un ​alto cargo de ⁠la Compañía Nacional Petroquímica encargado de supervisar ‌las industrias transformadoras, y en ⁠ella se ordenaba a las ⁠empresas petroquímicas suspender las exportaciones hasta nuevo aviso.

La prohibición de las exportaciones tiene como objetivo ⁠principal estabilizar los mercados nacionales y garantizar ​el suministro a las industrias ‌tras los daños causados ‌por los recientes ataques.

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Los precios internos de ⁠los productos petroquímicos y afines se han mantenido en los niveles previos al conflicto a pesar del aumento de los precios ​mundiales, ‌y las autoridades han afirmado que las medidas se mantendrán para apoyar a la industria local y a los consumidores.

Los principales centros de producción petroquímica de ⁠Asaluyeh y Mahshahr fueron blanco de ataques por parte de Israel en las últimas semanas, con ataques que afectaron a las empresas energéticas que suministran materia prima a las plantas petroquímicas e interrumpieron la producción.

El ejército estadounidense comenzó esta ‌semana a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, una medida destinada a reducir los ingresos de exportación de Irán y ejercer presión sobre Teherán, mientras diplomáticos ‌iraníes y estadounidenses barajan una segunda ronda de conversaciones de paz.

Según la agencia de noticias Fars, ‌Irán exporta alrededor ⁠de 29 millones de toneladas de productos petroquímicos al año, por ​un valor de 13.000 millones de dólares.

Con información de Reuters