Irán amenaza con tomar represalias contra los puertos del Golfo por el bloqueo estadounidense

Un caza F15 israelí lanza una bengala mientras sobrevuela el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel

El ejército estadounidense iniciará el ​lunes un bloqueo de los buques que salgan de los puertos iraníes, y Teherán amenazó con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del Golfo tras el fracaso de las conversaciones para poner un término a la guerra, ‌lo que pone en peligro el alto el fuego.

Los ‌precios del petróleo se dispararon al reanudarse la cotización el lunes, sin indicios de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz para aliviar la mayor interrupción de suministros de la historia.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, Irán ha cerrado de facto el estrecho a todos los buques excepto a los suyos, afirmando que solo se permitiría el paso bajo control iraní y previo pago de una tasa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington bloquearía ahora a los buques iraníes y a cualquier barco que pagara dichos peajes.

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Los aliados de la OTAN, entre ellos Gran Bretaña y Francia, afirmaron que no se verían arrastrados al ​conflicto participando en el bloqueo, y subrayaron ⁠en cambio la necesidad de reabrir la vía marítima, por la que normalmente pasa alrededor de una quinta parte del petróleo ‌mundial.

El alto el fuego, que puso fin a seis semanas de ataques aéreos estadounidenses e israelíes, está ⁠en peligro, ya que solo queda una semana para que expire. Washington afirmó ⁠que Teherán rechazó sus demandas en las conversaciones en Islamabad, las de más alto nivel desde la Revolución Islámica de Irán de 1979.

El Mando Central regional del ejército estadounidense afirmó que el bloqueo comenzaría a las 1400 GMT del lunes, y que se "aplicaría de ⁠manera imparcial a los buques de todas las naciones" que entraran o salieran de los puertos iraníes del Golfo y ​del Golfo de Omán.

Dos petroleros vinculados a Irán, el Aurora y el New Future, cargados ‌de productos petrolíferos, abandonaron el estrecho el lunes antes de que ‌entrara en vigor el bloqueo estadounidense, según datos de LSEG.

Un portavoz militar iraní calificó de "piratería" cualquier restricción al transporte ⁠marítimo internacional, advirtiendo que, si los puertos iraníes se veían amenazados, ningún puerto del Golfo o del Golfo de Omán estaría a salvo.

Cualquier buque militar que se acercara al estrecho estaría violando el alto el fuego, según la Guardia Revolucionaria de Irán.

Con la guerra impopular en su país y el aumento de los precios de la energía provocando un revés político, Trump suspendió la campaña de bombardeos la ​semana pasada tras amenazar ‌con destruir "toda la civilización" de Irán a menos que reabriera el estrecho.

Israel ha seguido bombardeando a Hezbolá en el Líbano, y el lunes sus tropas lanzaron un ataque para arrebatar al grupo una ciudad clave del sur del Líbano. Israel y Estados Unidos han afirmado que la campaña contra Hezbolá no formaba parte del alto el fuego, mientras que Irán ha insistido en que sí lo es.

Irán ha ignorado la exigencia de abrir el estrecho, al ⁠tiempo que ha planteado nuevas exigencias en las negociaciones, entre ellas el reconocimiento de su control sobre la vía navegable, el levantamiento de las sanciones y la retirada de las fuerzas de las bases militares estadounidenses en todo Oriente Medio.

Trump ha declarado la victoria, a pesar de no haber logrado los objetivos que se fijó al inicio de la guerra: eliminar la capacidad de Irán para atacar a sus vecinos, poner fin a su programa nuclear y facilitar a los iraníes el derrocamiento de su Gobierno.

IRÁN RESISTE

Irán conserva misiles y drones capaces de alcanzar a sus vecinos del Golfo, así como reservas de uranio enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para fabricar bombas.

Los líderes de Teherán, que se ‌enfrentaron a un levantamiento popular a principios de año, han resistido la ofensiva estadounidense sin que haya habido señales de una oposición organizada.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que Irán había rechazado en las conversaciones las exigencias de entregar las reservas de uranio, poner fin al enriquecimiento en el futuro y detener la financiación a sus aliados regionales.

Washington sigue esperando que Irán busque la paz y una oportunidad para comenzar a reconstruirse tras los daños que han agravado una crisis económica que provocó disturbios internos antes de la guerra.

Pero el liderazgo iraní, envalentonado, afirma que se ‌encuentra en una posición más fuerte que antes y que solo llegarán a un acuerdo si Estados Unidos hace más concesiones.

"No se ha aprendido nada", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi. "La buena voluntad engendra buena voluntad. La enemistad engendra enemistad".

Los precios de referencia del petróleo, que se ‌habían relajado la semana pasada ⁠tras el anuncio del alto el fuego, subieron alrededor de un 7% el lunes, volviendo a situarse por encima de los 100 dólares el barril.

"La reapertura del estrecho se ha convertido en la prioridad más urgente ​del mercado", señalaron los analistas de JP Morgan en una nota.

"Se espera que el último petrolero que atravesó Ormuz el 28 de febrero llegue a su destino alrededor del 20 de abril, lo que marcará el momento en que los barriles anteriores al cierre se agoten por completo de la cadena de suministro global".

Con información de Reuters