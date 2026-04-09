Estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizado mientras Irán advierte a los buques en tránsito

FOTO ARCHIVO: Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz

Por Jonathan Saul y ​Ahmad Ghaddar

LONDRES, 9 abr (Reuters) - El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió a los buques ‌que mantengan una ruta ‌que atraviese sus aguas territoriales al cruzar el estrecho de Ormuz, en aguas del golfo Pérsico, mientras el tráfico se mantenía el jueves muy por debajo del 10% de los volúmenes habituales.

Mitsui O.S.K. Lines , una de las tres grandes empresas navieras de Japón, se encuentra entre las afectadas ​por la confusión, mientras ⁠las empresas tratan de evaluar el impacto que está ‌teniendo el alto el fuego de dos ⁠semanas entre Estados Unidos e Irán.

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"Hay ⁠que confirmar que los riesgos para la seguridad son suficientemente bajos", declaró el presidente y director ejecutivo, Jotaro Tamura, a ⁠Reuters en una entrevista el jueves.

La empresa ha logrado ​recientemente sacar del estrecho tres buques ‌cisterna: uno cargado con gas natural ‌licuado y dos con gas licuado de petróleo para ⁠uso doméstico.

Tamura afirmó que la empresa está a la espera de instrucciones del Gobierno japonés sobre cómo proceder durante el alto el fuego de dos semanas.

El CGRI quiere ​que los ‌buques naveguen por aguas iraníes alrededor de la isla de Larak para evitar el riesgo de minas navales en las rutas habituales a través del estrecho, informó el jueves la agencia de noticias semioficial ⁠iraní Tasnim.

Los buques deben entrar en el estrecho al norte de la isla de Larak y salir justo al sur de la misma hasta nuevo aviso, en coordinación con la Armada de la Guardia, según citó Tasnim al CGRI.

"Hay una posibilidad realista de que persista el riesgo para los tránsitos no ‌autorizados por el estrecho de Ormuz, así como para los buques afiliados a Israel y Estados Unidos que intenten pasar", dijo la empresa británica de seguridad marítima Ambrey en un aviso. "En las últimas semanas se ha hecho dar media vuelta a ‌buques que contaban con una autorización aparente en pleno trayecto".

Sólo seis buques habían atravesado el estrecho en las últimas 24 horas, frente ‌a los ⁠cerca de 140 habituales, según los datos de seguimiento de buques. Entre ellos se encontraban un ​petrolero y cinco graneleros, según datos de Kpler, Lloyd’s List Intelligence y Signal Ocean.

Con información de Reuters