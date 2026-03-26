Enviado estadounidense Witkoff dice que Irán busca una salida

Misiles iraníes se exhiben en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán

Estados Unidos envió a Irán una "lista de ‌15 puntos" ‌como base para las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto actual, dijo el jueves el enviado especial estadounidense Steve ​Witkoff, quien ⁠añadió que hay indicios ‌de que Teherán está ⁠interesado en ⁠llegar a un acuerdo.

Witkoff, en declaraciones realizadas durante una reunión ⁠del gabinete en la ​Casa Blanca, dijo ‌que las incipientes ‌conversaciones podrían tener éxito ⁠si los iraníes se dan cuenta de que no hay buenas ​alternativas —una ‌conclusión a la que Teherán podría estar llegando, argumentó—.

"Veremos adónde nos llevan las cosas y ⁠si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión en el que no hay buenas alternativas para ellos, salvo ‌más muerte y destrucción", dijo Witkoff a los periodistas.

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"Tenemos indicios claros de que esto es una posibilidad".

Witkoff afirmó ‌que Pakistán había actuado como mediador, confirmando así las ‌declaraciones de ⁠funcionarios pakistaníes.

Con información de Reuters