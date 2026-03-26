Enviado estadounidense Witkoff dice que Irán busca una salida

Estados Unidos envió a Irán una "lista de 15 puntos" como base para las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto actual, dijo el jueves el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, quien añadió que hay indicios de que Teherán está interesado en llegar a un acuerdo.
Witkoff, en declaraciones realizadas durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, dijo que las incipientes conversaciones podrían tener éxito si los iraníes se dan cuenta de que no hay buenas alternativas —una conclusión a la que Teherán podría estar llegando, argumentó—.
"Veremos adónde nos llevan las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión en el que no hay buenas alternativas para ellos, salvo más muerte y destrucción", dijo Witkoff a los periodistas.
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"Tenemos indicios claros de que esto es una posibilidad".
Witkoff afirmó que Pakistán había actuado como mediador, confirmando así las declaraciones de funcionarios pakistaníes.
Con información de Reuters