El presidente de Irán destaca la importancia de la diplomacia, pero señala la desconfianza hacia EEUU

FOTO DE ARCHIVO. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, habla durante una visita al santuario del líder de la Revolución Islámica de Irán de 1979, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en el sur de Teherán, Irán

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el lunes que deben ‌agotarse todas las ‌vías racionales y diplomáticas para reducir la tensión con EEUU, pero añadió que la vigilancia y la desconfianza en las relaciones con Washington son una "necesidad innegable", según la agencia ​estatal de ⁠noticias IRNA.

El alto el fuego de ‌dos semanas entre Irán y ⁠EEUU expirará el ⁠miércoles, y los representantes estadounidenses tienen previsto llegar a Islamabad el lunes para ⁠las negociaciones con Irán, mientras que ​Teherán aún no ha ‌anunciado si enviará ‌una delegación a Pakistán.

La televisión estatal ⁠iraní citó a una fuente bien informada que no quiso revelar su nombre, quien afirmó que no ​había ‌planes para una segunda ronda de negociaciones debido a las exigencias "excesivas e irracionales" de EEUU, así como a sus cambiantes posturas.

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Las ⁠partes enfrentadas están en desacuerdo sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán ha reforzado el control del tránsito marítimo mientras EEUU continúa bloqueando los puertos iraníes y el domingo se hizo con ‌el control de un buque que intentaba atravesar el bloqueo estadounidense.

Tanto Irán como EEUU se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego. Pezeshkian ‌dijo que el bloqueo estadounidense demostraba que Washington se encaminaba hacia "la repetición de ‌patrones anteriores ⁠y la traición a la diplomacia", según la televisión ​estatal.

Con información de Reuters