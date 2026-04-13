El Kremlin dice que un bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz sería perjudicial para los mercados

El Kremlin criticó el lunes el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos bloquearía el estrecho de Ormuz cerrando el acceso a los puertos iraníes, alegando que ello perjudicaría a los mercados globales.
El ejército estadounidense dijo que impediría la entrada y salida de buques de los puertos iraníes a partir de las 10:00 hora del este de EEUU (1400 GMT) del lunes, una medida que impediría que unos dos millones de barriles de petróleo iraní al día llegaran a los mercados globales, lo que reduciría aún más la oferta global.
"Es probable que estas medidas sigan afectando negativamente a los mercados internacionales. Esto se puede dar por seguro", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
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Se negó a hacer más comentarios, alegando que muchos detalles del plan estadounidense seguían sin estar claros.
(Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Mark Trevelyan y Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)