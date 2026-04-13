EN VIVO
Irán

El Kremlin dice que un bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz sería perjudicial para los mercados

13 de abril, 2026 | 07.28

El Kremlin criticó el lunes el ‌anuncio del ‌presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos bloquearía el estrecho de Ormuz cerrando el acceso a los puertos ​iraníes, alegando ⁠que ello perjudicaría a ‌los mercados globales.

El ⁠ejército estadounidense dijo ⁠que impediría la entrada y salida de buques de ⁠los puertos iraníes ​a partir de ‌las 10:00 hora ‌del este de EEUU (1400 ⁠GMT) del lunes, una medida que impediría que unos dos millones ​de ‌barriles de petróleo iraní al día llegaran a los mercados globales, lo que ⁠reduciría aún más la oferta global.

"Es probable que estas medidas sigan afectando negativamente a los mercados internacionales. Esto se puede dar por ‌seguro", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se negó a hacer más comentarios, alegando que ‌muchos detalles del plan estadounidense seguían sin estar claros.

(Información ‌de ⁠Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; ​edición de Mark Trevelyan y Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)

Trending
Pronóstico del tiempo
Nubosidad y temperatura agradable en CABA y el Conurbano: así será el lunes 13 de abril
Las más vistas