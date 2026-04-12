Ejército EEUU afirma que el lunes comenzará bloqueo de todos los barcos que vayan o vengan de Irán

El Mando Central de Estados Unidos anunció el domingo que comenzará a aplicar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes a las 1400 GMT del lunes, después de que Donald Trump declarara que la Armada bloquearía el estrecho de Ormuz.
"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán", escribió el CENTCOM en un comunicado publicado en las redes sociales.
"Las fuerzas del CENTCOM no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", agregó.
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Se proporcionará información adicional a los marineros mercantes mediante un aviso formal antes de que comience el bloqueo, añadió el CENTCOM.
Con información de Reuters