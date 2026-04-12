Ejército EEUU afirma que el lunes comenzará bloqueo de todos los barcos que vayan o vengan de Irán

Buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam

El Mando Central de Estados Unidos ‌anunció el ‌domingo que comenzará a aplicar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos ​iraníes a ⁠las 1400 GMT del ‌lunes, después de ⁠que Donald ⁠Trump declarara que la Armada bloquearía el estrecho de Ormuz.

"El ⁠bloqueo se aplicará ​de manera imparcial ‌a los buques ‌de todas las naciones ⁠que entren o salgan de los puertos y zonas costeras ​iraníes, ‌incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán", escribió ⁠el CENTCOM en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Las fuerzas del CENTCOM no obstaculizarán la libertad de navegación de los ‌buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", agregó.

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Se proporcionará información ‌adicional a los marineros mercantes mediante un aviso formal ‌antes ⁠de que comience el bloqueo, añadió el ​CENTCOM.

Con información de Reuters