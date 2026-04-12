Ideal para un domingo en casa: la película de suspenso psicológico que atrapa a todos en HBO

Cónclave es un filme perfecto para disfrutar en un domingo.

HBO Max presenta una opción perfecta para ver en una tarde de domingo: Cónclave, un largometraje de suspenso psicológico estrenado en 2024, fruto de una coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos. La dirección estuvo a cargo de Edward Berger, con un guion de Peter Straughan basado en la novela homónima que el autor Robert Harris publicó en 2016.

El relato se sitúa tras el fallecimiento del sumo pontífice debido a una insuficiencia cardíaca, evento que obliga al Colegio Cardenalicio a reunirse para elegir a un sucesor. Bajo la conducción del cardenal decano Thomas Lawrence (interpretado por Ralph Fiennes), la trama expone las tensiones políticas e ideológicas de la institución a través de sus cuatro candidatos principales: el progresista Aldo Bellini, el conservador social Joshua Adeyemi, el tradicionalista Joseph Tremblay y el reaccionario Goffredo Tedesco.

El filme contó con una distribución internacional liderada por Focus Features en el mercado estadounidense y Black Bear UK en territorio británico. El reparto principal se completa con figuras de renombre internacional como Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Sergio Castellitto, Isabella Rossellini y Carlos Diehz. La película profundiza en los mecanismos internos del Vaticano, transformando el proceso de elección religiosa en un escenario de intriga y disputa de poder contemporánea.

La producción obtuvo una recepción crítica sobresaliente, destacándose por sus interpretaciones, dirección, guion y cinematografía. Este respaldo se tradujo en un éxito comercial con una recaudación global de 127,8 millones de dólares.

Asimismo, prestigiosas instituciones como la National Board of Review y el American Film Institute la incluyeron en sus listas de las diez mejores películas de 2024. En materia de galardones, el largometraje acumuló distinciones de gran relevancia en la industria. Recibió seis nominaciones a los Globos de Oro, entre ellas la de mejor película dramática, y lideró las candidaturas en los 30.º Critics' Choice Awards con once menciones, empatando con el film Wicked.

Cónclave.

Elenco de Cónclave