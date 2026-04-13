EEUU bloqueará los puertos iraníes tras el fracaso de las negociaciones

Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, en Omán

El ​ejército estadounidense anunció que el lunes iniciará un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos y zonas costeras iraníes, después de que las conversaciones del fin de semana no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con ‌Irán, lo que pone en peligro un frágil alto el ‌fuego de dos semanas.

Las conversaciones en Islamabad, que se prolongaron desde el sábado hasta la madrugada del domingo, fueron la primera reunión directa entre Estados Unidos e Irán en más de una década y las conversaciones de más alto nivel desde la Revolución Islámica de Irán de 1979.

Las negociaciones tuvieron lugar pocos días después de que el martes entrara en vigor un alto el fuego, destinado a poner fin a seis semanas de combates que han causado la muerte de miles de personas en todo el golfo Pérsico, han estrangulado el suministro vital de energía y han despertado el temor a un conflicto regional más amplio.

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El Mando Central de EEUU dijo que el bloqueo estadounidense, que comenzaría a las 10:00 a. m. ET del lunes (1400 GMT), se "aplicaría de manera imparcial ​contra los buques de todas las naciones ⁠que entraran o salieran de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Arábigo y del golfo de Omán".

Los buques que ‌transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes no serán obstaculizados, según el ejército estadounidense. Los ⁠marineros comerciales recibirán más información mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo, indicó.

El ⁠presidente Donald Trump dijo el domingo que las fuerzas estadounidenses también interceptarían a todo buque en aguas internacionales que hubiera pagado un peaje a Irán.

"Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", escribió Trump en redes sociales, y añadió: "¡Cualquier iraní que nos dispare a nosotros, o a ⁠buques pacíficos, será ENVIADO AL INFIERNO!".

Añadió que la Armada de EEUU comenzará a destruir las minas que los iraníes habían colocado en el ​estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que transita alrededor del 20% del suministro energético mundial.

Aunque los ‌datos de tráfico marítimo mostraban que tres superpetroleros cargados al máximo con ‌petróleo atravesaron el estrecho el sábado, los petroleros se mantenían alejados de la vía navegable el lunes, ante el bloqueo estadounidense.

Los precios de ⁠referencia del crudo subían más de un 7% hasta superar los 100 dólares por barril en las operaciones de la mañana del lunes en Asia, mientras que el dólar se disparaba y los futuros de las bolsas estadounidenses caían tras este anuncio.

"Trump quiere una solución rápida", dijo Dana Stroul, antigua representante del Pentágono durante el Gobierno de Biden y actualmente en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. "La realidad es que esta misión es difícil de ​ejecutar en solitario y ‌probablemente insostenible a medio y largo plazo".

IRÁN AFIRMA QUE "NO SE HA APRENDIDO NADA"

Tras los primeros comentarios de Trump el domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió de que los buques militares que se acerquen al estrecho serán considerados una violación del alto el fuego y serán tratados con dureza y decisión, lo que subraya el riesgo de una peligrosa escalada.

Un alto cargo estadounidense dijo que Irán rechazó la petición de Washington de poner fin a todo enriquecimiento de uranio, desmantelar todas las principales instalaciones de enriquecimiento y transferir el ⁠uranio altamente enriquecido.

Irán también rechazó las exigencias de EEUU de que dejara de financiar a Hamás, Hezbolá y los hutíes, así como de abrir completamente el estrecho de Ormuz, añadió el alto cargo.

Los medios de comunicación iraníes afirmaron que se había alcanzado un acuerdo sobre algunos temas, pero que el estrecho y el programa nuclear de Irán eran los principales puntos de fricción.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que Irán se había "enfrentado al maximalismo, a cambios de las reglas del juego y a un bloqueo" cuando estaba a solo unos pasos de un "Memorando de Entendimiento de Islamabad".

"No se ha aprendido nada", añadió. "La buena voluntad engendra buena voluntad. La enemistad engendra enemistad".

Aunque se mantenga el alto el fuego, muchos analistas prevén que pasará algún tiempo antes de que el flujo de energía a través del golfo Pérsico ‌vuelva a la normalidad, lo que supondrá precios más altos del combustible y una mayor inflación para la economía mundial.

Trump dijo a Fox News que los precios del petróleo y la gasolina podrían mantenerse altos hasta las elecciones de mitad de mandato de noviembre, un raro reconocimiento de las posibles repercusiones políticas de la guerra.

El iraní Qalibaf publicó en las redes sociales un mapa de los precios de la gasolina en el área de Washington con el comentario: "Disfruten de las cifras actuales en las gasolineras. Con el llamado 'bloqueo'. Pronto echarán de menos la gasolina a 4-5 dólares".

¿MÁS NEGOCIACIONES?

Trump dijo que creía que Irán seguiría negociando y calificó las conversaciones de ‌Islamabad de "muy amistosas".

"Creo que van a sentarse a la mesa para tratarlo, porque nadie puede ser tan estúpido como para decir: 'Queremos armas nucleares', y no tienen cartas que jugar", dijo.

Sin embargo, varias horas más tarde, el presidente de EEUU dijo que no le importaba si un Irán "desesperado" volvía a la mesa de negociaciones.

"Si no vuelven, me ‌parece bien", dijo Trump a los periodistas ⁠el domingo por la noche tras regresar a Washington tras pasar la noche en Florida.

Qalibaf culpó a EEUU de no haberse ganado la confianza de Teherán, a pesar de que su equipo ofreciera "iniciativas con visión de futuro". Por su parte, el ​presidente iraní, Masud Pezeshkian, que discutió las conversaciones en una llamada con el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Teherán quería "un acuerdo equilibrado y justo".

"Si Estados Unidos vuelve al marco del derecho internacional, alcanzar un acuerdo no está lejos", le dijo a Putin, según informaron los medios estatales iraníes.

Con información de Reuters