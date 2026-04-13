Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Trump

Rutte, Secretario General de la OTAN, habla en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan

Los ​aliados de Estados Unidos en la OTAN afirmaron el lunes que no participarían en el plan del presidente Donald Trump de ‌bloquear el estrecho de Ormuz, ‌lo que agravó aún más las tensiones dentro de una alianza cada vez más frágil.

Trump afirmó que el ejército estadounidense colaboraría con otros países para bloquear todo el tráfico marítimo en la vía navegable, después de que las conversaciones del fin de semana no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto de seis semanas con Irán.

El ​ejército estadounidense precisó posteriormente ⁠que el bloqueo, que debía comenzar a las 1400 GMT ‌del lunes, solo se aplicaría a los buques que se ⁠dirigieran a puertos iraníes o salieran ⁠de ellos.

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"El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo", afirmó Trump en una publicación en Truth Social el domingo.

Sin embargo, aliados ⁠de la OTAN, entre ellos el Reino Unido y Francia, afirmaron ​que no se verían arrastrados al conflicto participando ‌en el bloqueo, alegando en cambio ‌que era vital abrir la vía marítima por la que suele ⁠pasar una quinta parte del petróleo mundial, y que Irán ha cerrado de facto desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.

La negativa a participar supone otro punto de fricción con Trump, quien ​ha amenazado ‌con retirarse de la alianza militar y está sopesando retirar algunas tropas estadounidenses de Europa después de que varios países se resistieran a apoyar la campaña contra Irán al denegar a los aviones militares estadounidenses el uso de su espacio ⁠aéreo.

"No apoyamos el bloqueo", declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, a la BBC. "Mi decisión ha sido muy clara: sea cual sea la presión, y ha habido una presión considerable, no nos dejaremos arrastrar a la guerra", afirmó.

Por su parte Francia organizará una conferencia con el Reino Unido y otros países para crear una misión multinacional destinada a restablecer la navegación en el ‌estrecho, declaró el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Esta misión estrictamente defensiva, distinta de las beligerantes, se desplegará tan pronto como la situación lo permita", afirmó Macron.

Gran Bretaña está trabajando en formas de reducir las primas de seguro para los buques que atraviesen el estrecho una vez que ‌cesen los combates, según un alto funcionario europeo.

El estrecho de Ormuz debería reabrirse por la vía diplomática, declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores turco, ‌Hakan Fidan, quien ⁠añadió que crear una fuerza internacional para supervisarlo sería complicado, al tiempo que instó a la OTAN a restablecer ​sus lazos con Trump en una cumbre que se celebrará en Ankara en julio.

Con información de Reuters