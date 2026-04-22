EEUU bloquea fondos a Irak para presionar a milicias apoyadas por Irán, según el WSJ

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre cuenta dólares estadounidenses en una casa de cambio en Bagdad, Irak

​El Gobierno de Estados Unidos ha suspendido los envíos de dólares ‌estadounidenses a Irak ‌y ha congelado los programas de cooperación en materia de seguridad con su ejército, al tiempo que presiona a Bagdad para que desmantele las milicias respaldadas por Irán que ​operan en ⁠el país, informó el martes The ‌Wall Street Journal, citando a ⁠responsables iraquíes y ⁠estadounidenses.

Responsables del Departamento del Tesoro de EEUU bloquearon recientemente un envío de casi ⁠500 millones de dólares en billetes ​estadounidenses —los ingresos de las ‌ventas de petróleo ‌iraquí— procedentes de cuentas del Banco ⁠de la Reserva Federal de Nueva York, según el WSJ.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. ​El ‌Departamento del Tesoro de EEUU y la Reserva Federal no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

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Washington también ha informado ⁠a Bagdad de que suspende la financiación de algunos programas de lucha contra el terrorismo y de entrenamiento militar hasta que cesen los ataques de las milicias y las autoridades iraquíes tomen ‌medidas para desmantelar los grupos armados, añadió el artículo.

A principios de este mes, Estados Unidos convocó al embajador de Irak después de que un dron ‌atacara una importante instalación diplomática estadounidense en Bagdad, tras una serie de ataques ‌con drones ⁠que Washington ha atribuido a "milicias terroristas" alineadas con Irán.

(Información ​de Ananya Palyekar en Bengaluru; edición de Tom Hogue y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)