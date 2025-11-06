Internet para Todos: la iniciativa riojana que reduce la brecha digital y acerca oportunidades en el interior provincial

El Gobierno de Ricardo Quintela, lleva adelante el programa “Internet para Todos”, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a internet en toda la provincia, con especial foco en las zonas rurales y de menor conectividad. El plan apunta a reducir la brecha digital y garantizar que más localidades puedan acceder a servicios de conexión estables y de calidad.

Como parte del plan estratégico de conectividad que lleva adelante La Rioja Telecomunicaciones, el paraje rural Chulo, en el departamento Chamical, se sumó a la red provincial de Internet. Esta incorporación representa un nuevo paso hacia la inclusión digital en el interior riojano, permitiendo que las familias de la zona accedan a planes de 30 megas con conexión de calidad y a precios accesibles. De esta manera, el Gobierno provincial continúa garantizando igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo de las comunidades rurales.

La prestación del servicio se realiza con tecnología de última generación, lo que marca un hecho histórico para el paraje Chulo: por primera vez, sus familias pueden acceder a una conexión estable y de calidad. Este avance no solo transforma la vida cotidiana de la comunidad, sino que también abre nuevas oportunidades en educación, trabajo y comunicación.

Además, el plan de 30 megas tiene un valor mensual de $9.900, una tarifa accesible que refuerza el compromiso del Gobierno provincial con la igualdad digital y la inclusión de todas las riojanas y riojanos, sin importar o quedar determinado por el lugar donde vivan.

Hoy, 20 familias del paraje Chulo ya experimentan los beneficios de estar conectadas, y cada semana se suman nuevos hogares al servicio. Las suscripciones continúan abiertas en la sucursal de Chamical, ubicada en barrio Centro, calle Félix Abdala N.º 84, de 8:00 a 16:00 horas.

La Rioja mantendrá el subsidio eléctrico

Tras el incremento en el costo de la energía eléctrica dispuesto por el Gobierno nacional, La Rioja resolvió mantener los subsidios provinciales con el objetivo de amortiguar el impacto en las tarifas y sostener el acceso al servicio en un contexto de crisis económica.

Al respecto, el subgerente de Distribución de la empresa EDELAR, Raúl Nacuzzi, confirmó a Nueva Rioja que el reciente aumento en las tarifas eléctricas dispuesto por Nación no tendrá un impacto directo en los consumidores riojanos. “El aumento inevitablemente puede reflejarse en la factura, pero el apoyo provincial ayuda a amortiguarlo”, destacó Nacuzzi.