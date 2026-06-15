Más infraestructura, profesionales y acceso: destacan la evolución del sistema de salud de Formosa

La diputada provincial justicialista Cristina Mirassou defendió los avances del sistema de salud de Formosa y respondió a quienes cuestionan la situación sanitaria en la provincia. “Antes de opinar hay que conocer la realidad de cada lugar”, sostuvo, al remarcar la transformación que experimentaron distintas comunidades del interior en las últimas décadas a partir de la ampliación de infraestructura, la incorporación de profesionales y la formación de recursos humanos locales.

La legisladora recordó que hace aproximadamente cuarenta años, localidades alejadas como El Potrillo, María Cristina, Lote 8 y El Chorro contaban con pequeños puestos sanitarios con escasos recursos, mientras que actualmente disponen de centros de salud con profesionales de diversas especialidades.

“Antes se atendían en salitas precarias y hoy cuentan con médicos y equipos de salud preparados. Muchos de esos profesionales son integrantes de las propias comunidades originarias”, destacó Mirassou en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

En ese sentido, señaló que el crecimiento del sistema sanitario también se refleja en la formación de nuevos profesionales formoseños, como licenciados en Enfermería y enfermeros universitarios que regresan a sus lugares de origen para prestar servicio. Como ejemplo mencionó el caso del director del centro de salud de Lote 8, Diego Fernández, oriundo de esa zona.

La diputada también hizo referencia al barrio Namqom, ubicado en las afueras de la ciudad de Formosa, donde indicó que la atención sanitaria pasó de funcionar en una pequeña sala a contar con mayores servicios, una ambulancia disponible ante emergencias y un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, nutricionistas y otros profesionales.

“Es una realidad que ha cambiado tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, pero muchas veces eso no aparece en los indicadores que algunos observan. El avance en todo el territorio provincial es un dato indiscutible”, expresó.

Mirassou vinculó estos cambios con las políticas públicas impulsadas durante la gestión del gobernador Gildo Insfrán, no solo en materia sanitaria, sino también en educación, infraestructura escolar, acceso al agua potable, caminos y conectividad territorial.

Además, resaltó la posibilidad que tienen actualmente los jóvenes formoseños de acceder a estudios superiores en distintas disciplinas como ingenierías, profesorados, licenciaturas y la carrera de Medicina en la Universidad Provincial de Laguna Blanca.

Según sostuvo, muchos de esos estudiantes vuelven posteriormente a sus comunidades para ejercer su profesión y contribuir al desarrollo de sus localidades.

Finalmente, la legisladora consideró que este proceso refleja un crecimiento sostenido de las comunidades del interior provincial y destacó que el acceso a la educación y la formación profesional permitió que nuevas generaciones se conviertan en protagonistas del desarrollo local.

“Es un dato incontrastable que demuestra que la población, en lugar de disminuir, crece con el tiempo, porque cada vez está más preparada y esclarecida”, concluyó.