"Somos NTS": los influencers que revolucionan el mundo de los perfumes con historias y emociones

En un universo dominado por reseñas técnicas y campañas publicitarias, un grupo de influencers está transformando la forma de hablar sobre perfumes. Somos NTS, un equipo de creadores de contenido especializados en fragancias, se ha convertido en una referencia única dentro del mundo digital. ¿Su diferencial? Entender que un perfume no se explica, se siente.

Mientras muchas cuentas de belleza siguen tendencias y lanzamientos, Somos NTS apuesta por una conexión sensorial y auténtica con cada fragancia. Para ellos, "un perfume no es solo una mezcla de notas olfativas, sino una extensión de lo que somos, de cómo nos sentimos y de lo que queremos proyectar." Esta filosofía los ha llevado a construir una comunidad sólida y fiel, donde el olor se convierte en relato.

Contenido emocional que activa la memoria

Lejos de repetir fórmulas publicitarias, el contenido de Somos NTS gira en torno a la experiencia personal. Cada reseña, cada reel y cada post está impregnado de emociones reales. Como ellos mismos explican, "hablar de aromas es hablar de memoria", y sus seguidores no tardan en compartir cómo ciertos perfumes los transportan a momentos íntimos de sus vidas: la casa de la infancia, un amor de verano, una pérdida.

Este enfoque narrativo se refleja en la estética minimalista de sus publicaciones. Una imagen sencilla —una sábana arrugada, una caminata al atardecer— basta para complementar una historia que va más allá de la moda o el marketing. Porque, como ellos afirman, "mostrar un perfume no es decir ‘huele bien’, sino explicar por qué encaja con cierta vibra, con cierta hora del día o con una emoción específica."

En tiempos donde la saturación publicitaria puede afectar la credibilidad, Somos NTS apuesta por la honestidad. Prueban cada perfume a fondo, lo usan en distintos contextos, anotan sensaciones y solo recomiendan lo que realmente los representa. Esta autenticidad les ha hecho rechazar campañas, pero también ha fortalecido su relación con la audiencia.

Cada integrante del equipo tiene un estilo y una sensibilidad olfativa particular, lo que amplía la variedad de recomendaciones y permite que más personas se identifiquen. Desde quienes prefieren perfumes frescos hasta los amantes de las notas intensas y profundas, todos encuentran un lugar en este ecosistema narrativo. Además, se destacan por utilizar un lenguaje accesible. En lugar de tecnicismos, prefieren hablar de lo que un aroma les provoca: calma, nostalgia, seguridad. "La audiencia no quiere un catálogo, quiere una historia." Y ellos lo tienen claro.

Perfumes que no buscan likes, sino significado

En un entorno marcado por la inmediatez y la viralidad, Somos NTS se permite el lujo de elegir. No siguen cada tendencia ni promocionan productos en campaña solo por estar de moda. Si una fragancia les parece valiosa, aunque haya pasado su momento, la comparten. Porque "un aroma no necesita estar en campaña para ser relevante."

Y también comprenden que no todo debe mostrarse. Hay fragancias que guardan solo para ellos, para momentos íntimos que no se graban. En tiempos de sobreexposición, esa decisión los hace aún más humanos.

Lo que diferencia a Somos NTS es su capacidad de convertir un aroma en una historia. No se sienten como publicidad: "No venden un perfume, comparten una historia". Y ese enfoque genuino les ha permitido construir una comunidad que no solo los sigue, sino que los siente cerca. En definitiva, están marcando un nuevo camino en el marketing de perfumes, donde lo emocional prevalece sobre lo técnico y donde cada fragancia es una invitación a recordar, sentir y compartir.