Inflación en el NEA: el INDEC reveló los rubros que más aumentaron durante el mes de octubre

Este miércoles 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2025, el cual reveló que la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación del 2,2%, por debajo del 2,3% a nivel nacional.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Transportes (3,3%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,7%) y Restaurantes y hoteles (2,6%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el NEA fueron los de Educación (0,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (1,7%).

Con respecto al acumulado en la región desde octubre de 2024, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Educación (73,3%), Restaurantes y hoteles (45,8%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,4%). Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (13,0%), Prendas de vestir y calzado (19,0%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (24,1%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Frutas (7,1%) y Carnes y derivados (3,2%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Leche, productos lácteos y huevos (0,3%) y Verduras, tubérculos y legumbres (1,2%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de octubre registró una leve aceleración, aunque menor a la que estimaban las consultoras privadas, y cerró en 2,3%, según el INDEC. Con este valor, los precios minoristas acumulan un alza de 24,8%. Respecto del año pasado, los precios subieron un 31,3%. La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).