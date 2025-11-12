De acuerdo a los datos del INDEC, la inflación de la región del NEA ascendió a 2,2% en octubre

Como cada mes, este miércoles 12 de noviembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del Noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 2,2% durante octubre.

Ese número significó un aumento del 0,4% en la región respecto al mes anterior (que fue de 1,8%), al mismo tiempo que se situó 0,1% por debajo de la media nacional, que se ubicó en 2,3%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 25,7%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 31,3%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Transportes (3,3%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,7%) y Restaurantes y hoteles (2,6%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Educación (0,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (1,7%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de octubre registró una leve aceleración, aunque menor a la que estimaban las consultoras privadas, y cerró en 2,3%, según el INDEC. Con este valor, los precios minoristas acumulan un alza de 24,8%. Respecto del año pasado, los precios subieron un 31,3%. La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

Noticia en desarrollo