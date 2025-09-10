Inflación del NOA: según el INDEC, fue del 2,0% en agosto, y quedó por encima de la media nacional

Como cada mes, este miércoles 10 de septiembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC, correspondiente al mes de agosto. En la región del Noroeste (que integran La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) la inflación fue de 2,0%, lo que representó un aumento de 0.3% respecto al mes anterior (1,7%). El dato se ubicó 0.1% por encima de la media nacional, que alcanzó 1.9%.

En la comparación interanual, la inflación acumulada en el NOA se ubicó en 20%, mientras que el promedio nacional fue de 19,5%. De acuerdo con el informe, las divisiones con mayores incrementos durante el mes fueron Educación (7%), Restaurantes y hoteles (5,3%), y Transporte (3,5%), sectores que traccionaron la suba regional.

En cambio, las categorías que mostraron las menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado (-0,3%), Equipamiento y mantenimiento de hogar (0,5%), y Comunicación y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,9%).

Inflación a nivel nacional

La inflación de agosto finalizó con un controvertido 1,9% de alza, pese a la suba del dólar que había impactado en los valores de las primeras semanas de agosto. La cifra supera el 1,6% de la medición de la Ciudad. El INDEC dio a conocer, este miércoles, la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo, y se destaca que la marca se ubicó en los mismos valores de julio previo.