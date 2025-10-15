Inflación en el NOA: el INDEC reveló qué rubros sufrieron mayor aumento de precios en septiembre

Este martes 14 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2025. En el informe, la región del Noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación de 2,2%, por encima del promedio nacional que se ubicó en 2,1%.

Dentro de ese período, los rubros que mostraron mayores aumentos en el NOA fueron Educación (4,6%), Transporte (3,6%), y Salud (3%). En tanto, las menores variaciones se registraron en Bebidas alcohólicas (1,4%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%), y Restaurantes y hoteles (1,7%).

Con respecto al acumulado interanual desde septiembre de 2024, la inflación más elevada en la región estuvo en Educación (97,4%), Restaurantes y hoteles (54,4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (43,3%). Por su parte, los rubros con menor variación fueron Equipo y mantenimiento del hogar (18,7%), Prendas de vestir y calzado (22,8%) y Bienes y servicios varios (25,8%).

En el caso de los alimentos, los productos con mayores aumentos fueron Verduras, tubérculos y legumbres (8,9%) y Frutas (4,4%), mientras que los de menor variación fueron Carnes y derivados y Leche, productos lácteos y huevos (0,4%).

Inflación a nivel nacional

La inflación de septiembre fue del 2,1%, se aceleró respecto al registro de agosto y se trató de la peor cifra en cinco meses, de acuerdo al Indec. En lo que va del año, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 22% y respecto al mismo mes del año anterior, escaló 31,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte.

De esta manera, la inflación mensual se trató de la cifra más alta desde abril, cuando los precios habían avanzado un 2,8%. El dato llega en un momento incómodo para el presidente Javier Milei, ya que en 12 días se realizarán las elecciones legislativas nacionales.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).

Por otra parte, el organismo estadístico a cargo de Marco Lavagna anticipó que la implementación de la metodología de cálculo del Índice de precios al consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026.

Durante septiembre, la variación mensual tanto de la canasta básica alimentaria (CBA) como de la canasta básica total (CBT) fue de 1,4%. La CBA y la CBT acumularon en el año incrementos del 17,5% y 14,9% y resultaron en variaciones interanuales del 23,1% y de 22% respectivamente.

De esta forma, un hogar compuesto por cuatro personas necesitó en septiembre $ 1.176.852,05 para no caer bajo la línea de pobreza. Al mismo tiempo, el mismo grupo familiar precisó de $ 527.736,34 para no ser considerado como indigente.