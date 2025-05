Se oye una explosión en Lahore, Pakistán, en medio de la tensión con la India, según un testigo de Reuters

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre camina por el interior de una mezquita tras ser alcanzada por un ataque indio, en Muridke, cerca de Lahore, Pakistán

El jueves se oyó una explosión en la ciudad pakistaní de Lahore, según la cadena de televisión Geo TV y un testigo de Reuters, un día después de los ataques indios contra múltiples objetivos en el país, en un clima de temor a un conflicto militar más amplio entre los vecinos nucleares.

No se supo de inmediato el motivo de la explosión.

India atacó "infraestructuras terroristas" en Pakistán en la madrugada del miércoles, dos semanas después de acusar a la nación islámica de estar implicada en un ataque en la Cachemira india en el que murieron 26 personas, en su mayoría turistas hindúes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Islamabad había negado la acusación y prometido tomar represalias por los ataques con misiles, afirmando también que había derribado cinco aviones indios. La embajada india en Pekín calificó de "información errónea" las informaciones sobre el derribo de aviones de combate.

Pakistán afirma que al menos 31 de sus civiles murieron y unos 50 resultaron heridos en los ataques y en los bombardeos transfronterizos posteriores en Cachemira, mientras que India afirma que 13 de sus civiles murieron y 59 resultaron heridos.

Ali Aftab, residente en Lahore, a unos 25 kilómetros de la frontera india, dijo haber oído un "zumbido" seguido de una explosión hacia las 7 de la mañana (0200 GMT).

"Inmediatamente corrí al tejado y vi que salía humo... La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad poco después del incidente", dijo.

El Ministerio de Defensa indio no respondió inmediatamente a una petición de comentarios, pero un responsable indio de Defensa, que no quiso ser citado, dijo que no había operaciones indias en curso en Lahore.

El intercambio de fuego transfronterizo en Cachemira disminuyó ligeramente durante la noche, según dirigentes indios.

SIMULACROS DE REPRESALIAS

El miércoles por la noche se realizaron simulacros de apagón en las regiones fronterizas de India, incluida la ciudad fronteriza septentrional de Amritsar, donde se encuentra el Templo Dorado, venerado por los sijs.

Los medios de comunicación locales informaron de compras de pánico en algunas ciudades del estado indio de Punjab, fronterizo con Pakistán, por temor a represalias pakistaníes.

En Pakistán, la mayoría de las ciudades recuperaron cierta normalidad y los niños volvieron a la escuela. Pero en la provincia fronteriza del Punjab pakistaní, los hospitales permanecieron en alerta máxima y las autoridades de defensa civil realizaron ejercicios para hacer frente a las emergencias.

La autoridad de aviación de Pakistán también suspendió "temporalmente" las operaciones de vuelo en los aeropuertos de Lahore, la ciudad portuaria meridional de Karachi y la ciudad nororiental de Sialkot hasta el mediodía (0700 GMT). No se explicó el motivo de la suspensión.

Aunque el Gobierno federal de Pakistán se ha comprometido a responder a los ataques de India, el ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, dijo el miércoles a The New York Times que Pakistán estaba dispuesto a reducir la tensión.

Mientras India afirma que "responderá" si Pakistán "responde", las potencias mundiales han instado a rebajar la tensión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que esperaba que los países pudieran "resolverlo" y añadió que "estará allí" si puede ayudar.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, discutió por separado los esfuerzos para calmar los ánimos entre India y Pakistán con su homólogo saudí en una llamada el miércoles, dijo el Departamento de Estado.

La relación entre India y Pakistán ha estado plagada de tensiones desde que ambos países se independizaron del Reino Unido colonial en 1947 y han librado tres guerras, dos de ellas por Cachemira.

La actual escalada se produce en un momento precario para la economía paquistaní, valorada en 350.000 millones de dólares, que aún se recupera de una crisis económica que la llevó al borde del impago de sus obligaciones de deuda externa en 2023, antes de conseguir financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con información de Reuters