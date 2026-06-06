Hegseth, en acto conmemorativo del Día D, dice Europa se enfrenta a una "invasión" de ideologías peligrosas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirige a los reclutas después de que juran servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en Washington.

​El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió el sábado de que Europa se enfrentaba ‌a lo que ‌calificó como una invasión de ideologías peligrosas que llegaban por mar, y relacionó la inmigración con el legado del desembarco del Día D en unas declaraciones realizadas en Normandía.

Sus comentarios se hacen eco de las críticas que suele lanzar la administración del presidente Donald Trump ​contra Europa, una ⁠región que, según Washington, se ve lastrada por ‌unas defensas débiles, la incapacidad para abordar ⁠la inmigración, una burocracia innecesaria ⁠y la "censura" de las voces de extrema derecha y nacionalistas para mantenerlas alejadas del poder.

"Lamentablemente, hoy en día, diferentes ⁠playas europeas son asaltadas por ideologías diferentes y ​peligrosas. A las playas de España, ‌Italia, Grecia y Bulgaria llegan ‌barcos y hombres", dijo Hegseth en un discurso pronunciado ⁠en el Cementerio Americano de Normandía, en Colleville-sur-Mer.

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"¿Cuándo harán algo las capitales europeas ante esa invasión o ya es demasiado tarde? Rezo para que no ​sea así, ‌y creo que no lo es", afirmó.

Hegseth pronunció estas palabras durante las conmemoraciones del 82.º aniversario del desembarco aliado en Normandía, cuando las fuerzas estadounidenses y aliadas cruzaron el Canal de ⁠la Mancha para iniciar la liberación de Europa Occidental de la ocupación nazi.

Funcionarios estadounidenses, entre ellos Trump —y el vicepresidente JD Vance, tan recientemente como el viernes— han criticado a menudo a los países europeos por no controlar la inmigración.

Un documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados ‌Unidos publicado el año pasado advertía de que Europa se enfrentaba a una "desaparición de la civilización" y debía corregir el rumbo si quería seguir siendo un aliado fiable de Estados Unidos.

Ese documento —y otros comentarios de altos funcionarios ‌de Trump— han trastocado las suposiciones de la posguerra sobre la estrecha relación de Europa con su aliado más fuerte, ‌y han centrado ⁠la atención de las capitales europeas en la urgente necesidad de diversificarse y dejar ​de depender de la tecnología y la defensa estadounidenses.

(Reportaje de Kokkai Ng, redacción de Sybille de La Hamaide, edición de William Maclean, Editado en español por Juana Casas )