Formosa impulsa campañas de prevención contra el grooming y el ciberbullying: todos los detalles

Formosa refuerza sus líneas de acción para prevenir el grooming y el ciberbullying en niños, niñas y adolescentes de la provincia. Es por ello que a través del área de Redes, Sistemas y Telecomunicaciones del Ministerio de la Comunidad, realizaron una jornada clave en escuelas de la provincia. Además, se destacó el funcionamiento de la Línea 102, servicio gratuito y confidencial de ayuda y orientación para la juventud.

En diálogo con Agenfor, el director de Niñez y Adolescencia, Robert Iván Medina Patiño, aseguró: "Estas situaciones no son hechos aislados ni lejanos. Ocurren en entornos digitales que forman parte de la vida cotidiana de las y los adolescentes, muchas veces sin que los adultos lo adviertan".

En ese marco, los estudiantes del Colegio Don Bosco fueron quienes participaron del taller que abordó problemáticas como el grooming, el ciberbullying, la suplantación de identidad y la difusión no consentida de imágenes íntimas. El encuentro incluyó charlas interactivas, análisis de casos reales y dinámicas participativas para promover reflexiones sobre las relaciones saludables en entornos digitales y brindar herramientas de prevención.

Cabe destacar, que la Línea 102 lleva adelante de forma permanente conversatorios y talleres en establecimientos educativos de nivel primario y secundario, que incluyen diversas temáticas orientadas a que las infancias y adolescencias conozcan sus derechos y puedan expresarse cuando sean vulnerados.

Los peligros de las redes para los más jóvenes

El encuentro tuvo charlas sobre el uso responsable de internet y se adelantó que darán encuentros específicos con madres, padres y referentes afectivos. El equipo técnico de la Línea señaló al respecto: "Los contenidos y la metodología varían de acuerdo a la edad de los chicos; tenemos pensado hacerlo también con padres y actores sociales, pero en cualquiera de los casos, el fin de estos espacios es informar para estar atentos, prevenir y asesorar".

"Fundamentalmente, acompañar a los niños y adolescentes, hacerles sentir que no están solos y que pueden confiar tanto en los adultos de su entorno familiar como en la Línea 102", remarcaron y aseveraron que "hoy la tecnología está integrada a la vida diaria de niñas, niños y adolescentes. el compromiso es que puedan aprovechar sus beneficios sin exponerse a riesgos que pongan en juego su bienestar".

En tanto, Medica Patiño afirmó que por estos motivos se trabaja para que "crezcan protegidos, libres de violencias y con adultos que sepan acompañarlos también en el mundo digital". La iniciativa se suma a otras que el Ministerio de la Comunidad ejecuta desde agosto, mes de las infancias, con actividades recreativas, talleres, en distintos entornos como los espacios de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO), los Centros de Desarrollo Infantil, los Espacios de Acompañamiento Comunitario y las Direcciones de Niñez y Adolescencia y Desarrollo Juvenil, reafirmando el derecho al juego, al cuidado y a sentirse queridos.