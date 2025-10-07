Cuatro migrantes muertos tras naufragar cerca de la isla griega de Lesbos

FOTO DE ARCHIVO. Migrantes corren monte arriba tras desembarcar cerca del pueblo de Tsonia, isla de Lesbos, Grecia

ct (Reuters) -Cuatro migrantes murieron tras naufragar su embarcación cerca de la isla griega de Lesbos, según informaron el martes guardacostas griegos tras lanzar una operación de búsqueda y rescate en la zona.

Hasta el momento, 34 migrantes han sido encontrados a salvo en tierra en el sur de la isla, dijo un responsable de los guardacostas, que añadió que al menos tres buques y un helicóptero ayudaron en la operación. Se recuperaron cuatro cadáveres del mar.

Las informaciones iniciales indicaban que había 38 personas en total en la embarcación. Las circunstancias del incidente no estaban claras.

Grecia estuvo en primera línea de la crisis migratoria de 2015 y 2016, cuando más de un millón de personas que huían de la guerra y la pobreza en Oriente Próximo y África se desplazaron a Europa.

Posteriormente los flujos migratorios disminuyeron. Sin embargo, el país mediterráneo ha endurecido recientemente las normas migratorias, tras un repunte de las llegadas desde Libia a través de las islas griegas de Creta y Gaudos.

Con información de Reuters