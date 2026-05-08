Gobierno de Trump apela última derrota judicial en materia de aranceles

FOTO DE ARCHIVO: Contenedores de envío en el puerto de Oakland, California.

El gobierno de Donald Trump apeló una sentencia judicial según la cual el ‌arancel global del ‌10% impuesto en febrero no estaba justificado en virtud de una ley comercial de la década de 1970.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó el jueves, en una decisión de 2 a 1, que la sección 122 de ​la Ley ⁠de Comercio de 1974 no tenía por ‌objeto abordar los déficits comerciales que se ⁠producen cuando el país ⁠importa más mercancías de las que exporta.

Sin embargo, la corte solo bloqueó los aranceles para los tres ⁠importadores que presentaron la demanda: dos ​pequeñas empresas y el estado de ‌Washington.

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Aunque la sentencia se ‌aplica a un conjunto de gravámenes que expirarán ⁠en unos dos meses, supone otro revés para las ambiciones arancelarias globales de Trump y se conoce una semana antes de que ​el ‌mandatario se reúna en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, para debatir las tensiones comerciales.

Esto allana el terreno para otra prolongada batalla legal sobre devoluciones arancelarias por ⁠valor de miles de millones de dólares, tres meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles globales de amplio alcance impuestos por Trump en virtud de una ley de emergencias nacionales.

Trump achacó la decisión del tribunal comercial ‌a "dos jueces de extrema izquierda" al hablar con periodistas el jueves.

La Corte Suprema dictaminó en febrero que Trump no tenía autoridad para imponer los aranceles anteriores en virtud de la Ley de ‌Poderes Económicos de Emergencia Internacional, lo que llevó al republicano a imponer aranceles sustitutivos del 10% sobre todas ‌las importaciones utilizando ⁠la sección 122 de la Ley de Comercio.

Los nuevos gravámenes eran una ​sustitución temporal y debían expirar el 24 de julio, a menos que el Congreso los prorrogara.

Con información de Reuters