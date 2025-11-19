Quintela participará de la última asamblea del Norte Grande: innovación y desarrollo tecnológico para la región

Los gobernadores del Norte Grande mantendrán este jueves su última reunión del año, en el marco de la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional, que tendrá lugar en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero a las 10:30, donde participará el gobernador Ricardo Quintela.

El encuentro contará con la participación de Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y el mandatario anfitrión, Gerardo Zamora, quien culmina su mandato provincial y asumirá como senador nacional. Según confirmaron fuentes cercanas del ejecutivo riojano, participará también el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

La reunión se desarrollará en paralelo a una serie de actividades y exposiciones que tendrán lugar entre mañana y el jueves en Santiago del Estero. Durante esas jornadas se realizarán encuentros de divulgación sobre blockchain, innovación, finanzas descentralizadas y el futuro de la Web3, a cargo de referentes internacionales del ecosistema tecnológico.

Estas actividades, de entrada libre y gratuita, se llevarán a cabo en el Fórum y estarán dirigidas a estudiantes, profesionales, emprendedores y público en general. El programa incluye charlas, talleres y paneles sobre algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo.

La última reunión del Norte Grande

La 21° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional se dio el 8 de noviembre de 2024, donde el primer mandatario riojano expresó, a través de sus redes sociales, que los funcionarios debatieron "sobre estrategias para fomentar las inversiones para desarrollar el sector privado y la generación de empleo" en sus respectivas provincias.

"La Rioja tiene la característica de contar con empresas del Estado que brindan servicios, producción y transporte, y seguiremos apostando al crecimiento de la provincia y nuestra gente, porque estamos convencidos de que invertir en esta tierra es invertir en el futuro del Norte Grande argentino", concluyó en su comunicado.

Entre las prioridades para los organismos de financiamiento están los proyectos vinculados a fomentar la energía limpia, la modernización de la agricultura, la mejora de los sistemas de transporte y el acceso al financiamiento de distintas regiones para dar paso al desarrollo sostenible.

Cabe destacar que, en los días anteriores, las provincias del Norte Grande enviaron a sus representantes para participar de la 53° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino en la ciudad de Salta, donde fue enviada la diputada Teresita Luna en representación de La Rioja.

La apertura de la sesión estuvo a cargo del vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, quien dio la bienvenida a los representantes del norte argentino que se dieron cita para esta nueva jornada de trabajo. El primero de los temas abordados fue la próxima reunión "BID Investment: oportunidades de financiamiento para el sector privado del Norte Grande Argentino", programada para el 8 de noviembre en Santiago del Estero.