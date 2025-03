"Nos están entregando": el contundente mensaje de Gildo Insfrán, tras la aprobación del DNU para el acuerdo con el FMI

En la mañana del jueves, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de distintas obras públicas en la localidad de Clorinda, entre ellas la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 18 y la Escuela Provincial de Educación Primaria N°302 “Almirante Guillermo Brown”, con lo cual llegó a las 1510 obras educativas en su gestión. Durante el acto, el primer mandatario provincial brindó un discurso en el que cuestionó la actualidad política y las decisiones del Gobierno nacional tras la reciente aprobación del DNU que permite el acuerdo con el FMI.

En su discurso, el gobernador recordó que durante la campaña electoral de 2023 ya había advertido que con el gobierno de Javier Milei iba a haber "una dictadura democrática", y ratificó su posición: "Hoy estamos viendo que no se respeta la Constitución, los estatutos de poderes, vemos lo que se hace con el Poder Judicial, lo que ocurrió ayer donde aprobaron en Diputados el decreto ley en donde se garantiza un préstamo del FMI que nadie sabe de cuánto va a ser, esto dicho por el propio ministro de Economía".

"Me asombré cuando dijo que esto no iba a generar deuda. Si el FMI le da cierta cantidad de dólares, ¿cómo puede decir Caputo que no va a haber deuda? Miente", agregó. Bajo esta línea, recordó que, sin contar el eventual monto que se pedirá al FMI, la deuda externa del país a día de hoy "alcanza los 470 mil millones de dólares".

De esta manera , advirtió que "lo más preocupante" del Gobierno nacional es "jactarse de que tienen superávit fiscal, que es mentira", a pesar del ajuste "que se hace sobre el sector más vulnerable que son los jubilados y los trabajadores".

"En nombre de la libertad nos están entregando a las grandes potencias. Dicen que es la defensa de la cultura occidental, yo no quiero la defensa de esa cultura, yo quiero la defensa de la cultura argentina. Esa es la cultura que tenemos que consolidar, pero no en forma aislada, sino desde nuestra cultura integrarnos al resto del universo, defendiendo siempre nuestros intereses primero", subrayó.

Por último, el mandatario mencionó las distintas gestiones que hicieron desde la provincia con distintas política que desconoció el Gobierno nacional: "Qué hubiera pasado si el Gobierno de la provincia se hubiera hecho el desentendido con el FONID. Eso era una ley cuya responsabilidad era de la Nación para la parte educativa que no viene y nosotros nos hicimos cargos. Se habla de los comedores escolares como si fuese algo normal, y es normal porque nos hicimos cargo a pesar de que el Gobierno nacional se hace el desentendido. De la misma manera que han hecho con los módulos alimentarios para las comunidades originarias. En este momento tenemos la crecida en el oeste en donde estamos batalla titánica con ausencia del Gobierno nacional. No vamos a bajar los brazos, nosotros seguiremos este camino".

A través de sus redes sociales, Insfrán agregó en su mensaje: "Tenemos que estar firmes, unidos y comprometidos para defender todo lo que hemos logrado y seguir construyendo la provincia que queremos todos los formoseños y formoseñas".

Se aprobó el DNU del FMI

Tras una sesión de seis horas, la Cámara de Diputados aprobó el DNU 179/2025 que habilita un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a que desconoce el monto, el plazo y las condicionalidades del crédito que el Ejecutivo nacional podría llegar a tomar de ahora en adelante, la votación salió por 129 votos, 108 en contra y 6 abstenciones. Mientras que 13 legisladores y legisladoras estuvieron ausentes.

El Gobierno celebró la luz verde para la renegociación con el organismo de crédito, que obtuvo gracias al apoyo de diputados y diputadas del oficialismo de La Libertad Avanza y de bloques aliados de las distintas provincias, como la Coalición Cívica (ARI-CC), el PRO, parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Encuentro Federal, entre otros.