Insfrán apuntó contra las políticas de Milei: "Quieren desaparecer al peronismo, pero no van a lograrlo"

Desde la mañana del martes, el gobernador Gildo Insfrán encabeza una serie de inauguraciones claves en el interior formoseño para fomentar el desarrollo integral de la infraestructura provincial. En este marco, el primer mandatario formoseño brindó unas palabras sobre la actualidad nacional, el rol del peronismo y las próximas elecciones legislativas del 29 de junio, donde también se elegirán los convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Magna provincial.

Al hacer uso de su palabra, Insfrán remarcó la importancia de las próximas elecciones y la reforma constitucional: "Vamos a escribir la nueva Carta Magna de la provincia. La Constitución de nuestra provincia, la guía para nuestras próximas generaciones. Vamos a incorporar todo lo que representa el Modelo Formoseño. Aunque el Gobierno nacional busque borrar de la faz de la Tierra al peronismo, desde Formosa le decimos que no van a lograrlo".

Del mismo modo, recordó el aniversario del levantamiento de Valle, en el que se cumplieron "69 años de la verdadera resistencia peronista". "En este momento pensaban que, de esa manera, iban a terminar con el peronismo, después de que el pueblo argentino salió a la calle a liberar al general Juan Domingo Perón. Pero la resistencia de un pueblo pudo más que la maldad y el odio de esa gente, y lo trajimos de vuelta al general Juan Domingo Perón".

Entre los ejemplos de la persecución política del Gobierno nacional al peronismo, el gobernador mencionó la detención del dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, tras haber ocupado la sede del Instituto Perón, cerrado recientemente por decisión del gobierno de Javier Milei.

"Ahora están forzando para que la presidenta del partido de mayor oposición de Argentina la metan presa, que es Cristina Fernández de Kirchner. Esto demuestra que gobiernan de espalda al pueblo. Les importa 3 cominos el bienestar de la comunidad. No dejemos que esta gente pueda llegar a un estado de decisiones, porque sus decisiones son en contra del pueblo y en favor de los que más tienen", sostuvo.

En este marco, aseguró que desde la gestión libertaria "están haciendo un desastre de nuestra Nación, mientras que el presidente recorre Europa sin traer nada para el bienestar de nuestro pueblo". "No les tengo miedo, no me van a hacer callar. Voy a expresar la voluntad de mi pueblo de la forma que sea. Aquí en Formosa decidimos los formoseños, en Formosa no deciden los porteños. El 29 lo vamos a demostrar", subrayó.

El impacto de las políticas provinciales

En otro tramo de su discurso, Insfrán puso el reciente logro educativo de la provincia al conseguir el primer lugar en las Pruebas Aprender a nivel nacional: "Cuando fuimos noticia a nivel nacional por ser primeros en las Pruebas Aprender lo que no se tuvo en cuenta es que esto no se construyó de la noche a la mañana, esto se construyó desde que empezamos a trabajar en el sistema educativo con estas más de 1522 escuelas, la universidad provincial, todo cubierto con el Tesoro Provincial".

Del mismo modo, destacó la gestión económica de la provincia al llevar "22 años de superávit fiscal con la gente adentro", a diferencia del superávit que consiguió el Gobierno nacional "suspendiendo las obras públicas y descuidando las rutas nacionales".

Por último, el gobernador puso en valor a los legisladores formoseños a nivel nacional, y aseguró que "jamás votaron en contra del pueblo argentino y menos contra los intereses de los formoseños". "Esta es la valentía de este pueblo, están bien representados", concluyó.