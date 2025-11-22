“Compromiso y profesionalismo”: Insfrán celebró el 65° aniversario de la Policía de Formosa

En el marco del 65° aniversario de la Policía Provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, compartió una cena de camaradería con personal policial y sus familias para poner el valor el compromiso de todo el personal para el fortalecimiento de la seguridad local.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario agradeció a "cada personal policial por su compromiso y profesionalismo en el trabajo diario y a sus familias, por el acompañamiento permanente”.

Acompañado por el vicegobernador Eber Solís y otras autoridades tanto provinciales como policiales, el Gobernador participó de “una noche cargada de emoción y de profundo sentido de pertenencia”, que fue coronada con un espectáculo musical brindado por el cantautor formoseño Hernán Arias.

Cabe recordar que el pasado lunes 17, el titular del Poder Ejecutivo Provincial presidió el acto homenaje que se realizó en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital para las fuerzas policiales.

“Una comunidad organizada se construye sobre la base de la protección que les debe brindar la institución policial a sus habitantes, vivan donde vivan; garantizar la protección de los vecinos es la función esencial del policía, porque su sola presencia debe ser sinónimo de seguridad, orden y tranquilidad”, se puso de resalto en la ocasión.

Cómo se vivió el aniversario de la Policía Provincial

El pasado lunes 17, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, llevó adelante la ceremonia conmemorativa para la Policía Provincial. Destacó el valor de la institución, así como también la nueva Constitución provincial y el trabajo de la provincia en materia de seguridad pública.

El ministro González destacó el “marco político” en el que la fuerza de seguridad desarrolla todas sus acciones en la provincia y mencionó, al respecto, la nueva Constitución Provincial, que “no es simplemente una norma jurídica, sino que plasma cuáles son los valores, los sueños y los anhelos compartidos por las formoseñas y los formoseños, para llevar adelante lo que es nuestra vida en comunidad en este territorio”.

En esa línea, resaltó el trabajo de los convencionales constituyentes porque representaron y escucharon las demandas del pueblo de Formosa. Y agregó: “Quien habló fue el pueblo de Formosa, y allí dejó plasmado que todo lo que se hace es para llevar adelante el Modelo Formoseño y el proyecto provincial. Este proyecto busca, ni más ni menos, plasmar desde nuestras raíces y nuestra identidad la manera en que debemos implementar las políticas públicas para hacer realidad lo que verdaderamente somos. No es otra cosa, no es un eslogan: es un mandato constitucional”.

El funcionario destacó que Formosa es la única provincia que atiende desde una mirada constitucional la construcción de la seguridad pública, entendiéndola desde una perspectiva y construcción colectiva de la sociedad toda.