El plan para desarmar a Hamás prevé destruir los túneles de Gaza y la entrega gradual de las armas

FOTO DE ARCHIVO: El humo y las llamas se elevan tras un ataque israelí cerca de un campamento de tiendas de campaña que alberga a palestinos desplazados en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza

Hamás estaría obligado a permitir la destrucción de su extensa red de túneles en Gaza mientras entrega las armas por etapas, en virtud de un plan de ‌desarme que la "Junta de Paz" del ‌presidente estadounidense, Donald Trump presentó a los milicianos y al que ha tenido acceso Reuters.

El plan sigue un calendario de ocho meses que comienza con un comité de tecnócratas palestinos respaldado por Estados Unidos que asume el control de la seguridad de Gaza y concluye con la retirada total de las fuerzas israelíes tras "la verificación de que Gaza está libre de armamento".

El desarme de Hamás es un punto de fricción crítico en las negociaciones para ​implementar el plan de Trump ⁠para Gaza y consolidar el alto el fuego de octubre que puso fin a ‌dos años de guerra total. Hamás lleva mucho tiempo rechazando los llamamientos ⁠a deponer las armas, que se cree que han ⁠sido transportadas y almacenadas en su mayor parte en túneles bajo Gaza.

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"UNA AUTORIDAD, UNA LEY, UN ARMA"

El texto completo del plan, del que informó por primera vez Al Jazeera, fue ⁠facilitado a Reuters por dos dirigentes palestinos que participan en las negociaciones. Un responsable ​de Hamás confirmó su autenticidad. La Junta de Paz presentó ‌el plan a Hamás la semana pasada. Hamás ‌no ha hecho comentarios públicos al respecto.

El plan incluye dos componentes: un documento de ⁠12 puntos titulado "Pasos para completar la implementación del Plan de Paz Integral de Trump para Gaza" y un calendario de cinco etapas durante el cual Hamás entregaría sus armas a lo largo de ocho meses.

El documento afirma que todas las facciones armadas de Gaza, incluidos ​grupos como la ‌Yihad Islámica, participarán en un proceso de desarme que será supervisado por los tecnócratas palestinos, conocidos como el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés).

"Gaza se gobernará bajo el principio de una autoridad, una ley, un arma, por el cual solo las personas autorizadas por el (NCAG) podrán ⁠poseer armas, y todas las facciones armadas cesarán sus actividades militares", dice el documento.

El proceso de desarme será "verificado por el Comité de Verificación de la Recogida de Armas", un organismo que creará Nickolay Mladenov, el enviado principal de la Junta de Paz, según el documento.

La reconstrucción solo se permitirá en las zonas designadas como desmilitarizadas, añade.

PLAN DE DESARME DE OCHO MESES

El alto el fuego de octubre dejó a Israel en control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás ‌mantiene un firme control sobre la otra mitad del enclave y sus dos millones de habitantes, que en su mayoría se han quedado sin hogar tras dos años de implacables bombardeos israelíes.

Hamás, comprometido con la resistencia armada y dedicado a la destrucción de Israel, ha rechazado públicamente en los últimos meses los llamamientos al desarme. Sin embargo, en privado, los dirigentes de Hamás ‌se han mostrado abiertos al desarme siempre que se lleve a cabo en el marco de un proceso político que conduzca al establecimiento de un Estado palestino.

El plan de 12 puntos no hace mención ‌alguna a la creación ⁠de un Estado palestino ni a la independencia. Un responsable de Hamás afirmó que el grupo estaba estudiando el documento.

El jueves, tres facciones palestinas, ​incluida la Yihad Islámica, emitieron comunicados en los que criticaban el plan, alegando que daba prioridad injustamente al desarme frente a cuestiones como la reconstrucción y la retirada militar israelí.

Con información de Reuters