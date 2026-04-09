Ataques israelíes en Gaza dejan cuatro muertos, entre ellas un periodista de Al Jazeera, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Un vehículo arde tras un ataque israelí que mató al periodista de Al Jazeera Mohammad Weshah, según informaron los servicios sanitarios, en la ciudad de Gaza

Ataques aéreos ​israelíes en la Franja de Gaza causaron la muerte de cuatro personas el miércoles, entre ellas un periodista de Al Jazeera, según informaron las autoridades sanitarias locales y la ‌cadena de televisión qatarí.

El ataque que ‌mató a Muhammad Washah, de Al Jazeera, tenía como objetivo un vehículo que él y otro palestino, que también murió, conducían por la carretera costera de la ciudad de Gaza, según informaron las autoridades sanitarias.

En febrero de 2024, en el punto crítico de la guerra de Israel en Gaza, el ejército acusó a Washah de ser miembro del ala militar de Hamás. Publicó unas fotos que, según afirmó, lo mostraban manejando sistemas de armas. Afirmó haber encontrado las fotos en un ​ordenador que, según dijo, las ⁠tropas habían confiscado durante una redada en Gaza.

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En aquel momento, Hamás y Al Jazeera negaron ‌que Washah tuviera ninguna afiliación con el grupo. El ejército israelí no ⁠respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre su ⁠muerte.

Al Jazeera, que tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, informó en su canal de televisión en árabe que había muerto en un ataque con drones.

La oficina de prensa del ⁠Gobierno de Hamás en Gaza condenó el asesinato de Washah.

OTROS DOS MUERTOS EN GAZA

En ​otro incidente en Gaza, los servicios sanitarios informaron de que un ataque ‌aéreo israelí había matado a dos personas en ‌la franja central de Gaza, sin dar más detalles. El ejército israelí no hizo ⁠comentarios inmediatos sobre el incidente.

Israel y Hamás alcanzaron el pasado octubre un acuerdo mediado por Estados Unidos destinado a poner fin a la violencia en el territorio palestino. Ambas partes se acusan mutuamente de incumplir el acuerdo.

Los disparos israelíes han matado al menos a 700 personas desde que se ​firmó el acuerdo. ‌Israel afirma que cuatro soldados han sido asesinados por milicianos durante el mismo periodo.

Israel ya ha matado anteriormente a periodistas de Al Jazeera en Gaza y en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania.

En agosto de 2025, el periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif murió junto con otros cuatro colegas de profesión en un ataque ⁠aéreo israelí. Según información de inteligencia y documentos que citó pero no reveló, el ejército alegó que al-Sharif dirigía una célula miliciana de Hamás, acusaciones que Al Jazeera rechazó.

En mayo de 2022, las tropas israelíes mataron a tiros a la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, ciudadana estadounidense-palestina, mientras cubría una operación militar en la ciudad cisjordana de Yenín. El ejército afirmó que la investigación sobre ese incidente concluyó que probablemente murió por fuego involuntario de sus fuerzas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por ‌sus siglas en inglés) ha afirmado que ha documentado la muerte de 223 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Gaza, Líbano e Israel. Entre los fallecidos se encontraban periodistas que trabajaban para Reuters.

El recuento incluye a 210 palestinos asesinados por Israel en Gaza, 11 asesinados por Israel en Líbano y dos israelíes asesinados en el ataque liderado por Hamás de octubre de 2023 que desencadenó ‌la guerra de Gaza, según el CPJ.

El CPJ afirma que Israel nunca ha exigido responsabilidades a nadie por los asesinatos de periodistas a manos de su ejército. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel ‌declaró que el ejército ⁠solo ha atacado a combatientes y objetivos militares, ha evitado a civiles y periodistas, y advirtió de que permanecer en zonas de combate activo conlleva riesgos ​inherentes a pesar de los esfuerzos por minimizar los daños.

El ejército ha argumentado en ocasiones, sin aportar pruebas verificables, que algunos periodistas fueron asesinados debido a sus vínculos con Hamás, algo que sus medios de comunicación negaron.

Con información de Reuters