Macron intenta atraer a Trump al G7 con una invitación a Versalles tras la cumbre

FOTO DE ARCHIVO. El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, EEUU

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha invitado al presidente estadounidense, Donald Trump, a una suntuosa cena en el ornamentado Palacio de ‌Versalles al día siguiente de ‌la cumbre del G7, que se celebrará a mediados de junio, aunque aún no está claro si Trump asistirá a alguno de los dos eventos, según informaron algunas fuentes.

Francia es la anfitriona del G7 de este año, con una cumbre de líderes en la localidad lacustre de Évian-les-Bains, a los pies de los Alpes franceses, programada para los días 15 ​a 17 de junio, ⁠fechas que Macron ya ha modificado para dar cabida a un ‌evento de artes marciales mixtas que Trump organizará en la ⁠Casa Blanca con motivo de su 80.º ⁠cumpleaños, el 14 de junio.

La relación de Trump con muchos miembros del G7 se ha vuelto cada vez más tensa debido a su guerra ⁠con Irán, entre otras cuestiones, en particular por sus comentarios abiertamente ​mordaces sobre la oferta de apoyo militar del ‌primer ministro británico, Keir Starmer, a principios ‌de marzo. También ha criticado repetidamente a la OTAN, de la ⁠que forman parte todos los miembros del G7 excepto Japón, por su respuesta al conflicto.

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Las fuentes indicaron que aún no estaba claro si Trump estaría en Évian-les-Bains, y mucho menos en Versalles, a donde, según ​dijeron, no ha ‌sido invitado ninguno de los demás líderes del G7.

La ausencia de Trump supondría una gran vergüenza para Macron y proyectaría una larga sombra sobre el G7 en un momento en que el Gobierno estadounidense se muestra abiertamente escéptico sobre el valor ⁠de este tipo de encuentros multilaterales.

La invitación de Macron a Trump es para un evento lleno de esplendor en Versalles, un palacio dorado del siglo XVII construido a las afueras de París por el rey de Francia Luis XIV, que aprovecharía la historia compartida de ambas naciones antes de las celebraciones del 250.º aniversario de Estados Unidos el 4 de julio, según indicaron dos fuentes.

Un ‌alto representante de la Casa Blanca confirmó la invitación, afirmando: "(Macron) realmente quiere que él (Trump) vaya, le está rogando que vaya". Pero el representante añadió que Trump aún no ha decidido siquiera si asistirá al G7.

La oficina de Macron se negó a hacer comentarios sobre la invitación a Versalles.

Un responsable francés ‌familiarizado con la planificación, que aún se encuentra en una fase inicial, dijo que Macron podría recibir a Trump en una visita bilateral en torno a la ‌cumbre del G7, ⁠al igual que podría hacer con cualquiera de los líderes invitados.

"El formato de esta recepción aún no está definido. ​La visita aún está por confirmar", dijo el responsable.

Con información de Reuters