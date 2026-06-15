Funcionarios de EEUU dicen que se firmó acuerdo con Irán y tráfico por Ormuz aumentará

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam

Por Humeyra Pamuk ​y Ryan Patrick Jones

WASHINGTON, 15 jun (Reuters) - Estados Unidos e Irán han firmado un memorando de entendimiento ‌para poner fin a ‌una guerra que dura ya casi cuatro meses, según informaron el lunes altos funcionarios estadounidenses, quienes añadieron que el viernes habrá una ceremonia oficial de firma y que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se reanudará de forma significativa, aunque gradual.

El ​memorando de entendimiento ⁠fue firmado por el presidente Donald Trump y ‌el vicepresidente JD Vance, así como por ⁠el presidente del Parlamento iraní, ⁠Mohammad Bagher Qalibaf, según informó un funcionario estadounidense.

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Tras semanas de negociaciones, la noticia de que Washington y Teherán ⁠acordaron poner fin a la guerra supuso un ​alivio para los mercados, aunque persisten ‌los riesgos, dado que el ‌pacto aplaza unas conversaciones potencialmente complicadas sobre la ⁠contención del programa nuclear de Teherán.

Aunque todavía se trata de un marco, el acuerdo supuso el mayor avance hacia la resolución del conflicto, que ha ​causado miles ‌de muertos y ha trastornado los mercados energéticos desde que comenzó con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

El memorando de entendimiento proporcionará una estructura ⁠sobre cómo funcionarán las relaciones entre Washington y Teherán en el futuro, afirmó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato en una rueda de prensa con los medios.

En este sentido, hizo hincapié en que cualquier beneficio para Irán, como el alivio de las sanciones y la ‌liberación de los fondos congelados, solo se producirá en función de su disposición a colaborar con Washington en su programa nuclear y a no financiar lo que el funcionario estadounidense describió como "radicalismo" en la región.

"Estamos dispuestos ‌a liberar los fondos congelados y a aliviar las sanciones, y daremos algunos pequeños gestos en ese sentido al ‌principio si ellos ⁠nos hacen algunos pequeños gestos que demuestren que también están dispuestos a cumplir sus ​compromisos", dijo el segundo funcionario estadounidense.

Añadió que el memorando de entendimiento se hará público en un plazo de 24 a 48 horas.

(Eitado en español por Carlos Serrano)