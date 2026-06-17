Funcionario de EEUU dice que las partes aún pueden retirarse del acuerdo con Irán

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán.

Irán y Estados Unidos pueden retirarse del ‌memorándum de ‌entendimiento que tienen previsto firmar el viernes, y es probable que las próximas negociaciones se centren en la secuencia ​exacta de ⁠los pasos previstos ‌en el acuerdo preliminar, ⁠dijo el ⁠miércoles a periodistas un funcionario estadounidense de alto rango.

El ⁠funcionario, que habló bajo ​condición de ‌anonimato, leyó el ‌memorándum de 14 puntos ⁠que se firmará oficialmente en Suiza. Sostuvo que la próxima reunión ​en ‌ese país será "fundamental" para garantizar que se pueda avanzar a un acuerdo general.

"Creo ⁠que la reunión en Suiza será bastante crucial para ver realmente cómo llegamos a la siguiente fase", dijo un funcionario estadounidense de alto ‌rango.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El documento, tal y como lo leyó el funcionario, era similar al memorándum de 14 puntos ‌que varios medios de comunicación, entre ellos Reuters, ya ‌habían ⁠informado previamente en el día.

Con información de Reuters