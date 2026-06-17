Funcionario de EEUU dice que las partes aún pueden retirarse del acuerdo con Irán

Irán y Estados Unidos pueden retirarse del memorándum de entendimiento que tienen previsto firmar el viernes, y es probable que las próximas negociaciones se centren en la secuencia exacta de los pasos previstos en el acuerdo preliminar, dijo el miércoles a periodistas un funcionario estadounidense de alto rango.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, leyó el memorándum de 14 puntos que se firmará oficialmente en Suiza. Sostuvo que la próxima reunión en ese país será "fundamental" para garantizar que se pueda avanzar a un acuerdo general.
"Creo que la reunión en Suiza será bastante crucial para ver realmente cómo llegamos a la siguiente fase", dijo un funcionario estadounidense de alto rango.
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El documento, tal y como lo leyó el funcionario, era similar al memorándum de 14 puntos que varios medios de comunicación, entre ellos Reuters, ya habían informado previamente en el día.
Con información de Reuters