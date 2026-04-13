El papa León arranca una visita de 10 días a África tras recibir críticas de Trump

El papa León XIV inicia su viaje apostólico a Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial

El papa León XIV partió el lunes hacia una ambiciosa gira de diez días por cuatro países africanos, con el objetivo de instar a los ‌líderes mundiales a atender las necesidades de ‌este continente, donde vive más de una quinta parte de los católicos del mundo.

El primer papa estadounidense, que fue objeto de un inusual y directo ataque nL6N40W0CH por parte del presidente Donald Trump a última hora del domingo, lo que provocó el rechazo de parte de los católicos, partió de Roma hacia Argelia, donde pasará dos días.

Será una gira relámpago por 11 poblaciones, recorriendo casi 18.000 kilómetros en 18 vuelos, y también visitará Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El papa hace ​esta visita con la misión ⁠de "ayudar a centrar la atención del mundo en África", según dijo a Reuters el ‌cardenal Michael Czerny, alto cargo del Vaticano y asesor cercano de León.

El papa, ⁠que se ha erigido en crítico abierto de la ⁠guerra de Irán y condenó el sábado la "locura de la guerra", solo ha hecho un gran viaje al extranjero desde que fue elegido el pasado mes de mayo, visitando Turquía y Líbano en ⁠noviembre y diciembre. En marzo visitó Mónaco.

León, de 70 años, relativamente joven y con ​buena salud para ser papa, está emprendiendo una de las giras ‌más complicadas organizadas para un pontífice en décadas.

Él ‌y su comitiva partieron del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, poco después de las ⁠9 de la mañana (0700 GMT), con destino a la capital argelina, Argel, donde se reunirá con el presidente Abdelmadjid Tebboune antes de dirigirse a los líderes políticos del país.

Más del 20% de los católicos del mundo viven en África, según estadísticas del Vaticano. Las tres naciones subsaharianas que ​visita el papa ‌tienen poblaciones en las que más de la mitad se identifica como católica.

Argelia, sin embargo, es un país abrumadoramente musulmán, con menos de 10.000 católicos entre su población de unos 48 millones de personas. Esta es la primera vez que acogerá a un papa católico.

EL PAPA PRONUNCIARÁ 25 DISCURSOS SOBRE UNA GRAN VARIEDAD DE TEMAS

La gira ⁠de León es la vigésimo cuarta de un papa a África desde finales de la década de 1960.

Se espera que aborde muchos temas en los 25 discursos previstos durante los 10 días, según informó el viernes a los periodistas el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dado que las cuatro naciones se enfrentan a diferentes problemas.

Entre los temas probables se incluyen la explotación de los recursos naturales, el diálogo entre católicos y musulmanes y los peligros de la corrupción política, señaló Bruni.

Camerún y Guinea Ecuatorial tienen ‌presidentes que llevan décadas en el poder y han sido acusados de violaciones de los derechos humanos, algo que ellos niegan.

El evento más importante del itinerario tendrá lugar probablemente el viernes en Camerún, donde, según el Vaticano, se espera que unas 600.000 personas asistan a una misa en la ciudad costera de Duala.

León, que se maneja con soltura en varios idiomas, tiene previsto hablar en italiano, inglés, ‌francés, portugués y español durante el viaje.

Tras reunirse con los líderes políticos de Argelia el lunes, León visitará la Gran Mezquita de Argel, en lo que será solo su segunda visita a una mezquita como ‌papa.

El martes viajará a ⁠Annaba, en la costa noreste de Argelia, para visitar las ruinas de la antigua ciudad de Hipona.

El lugar tiene un significado especial para León, que es ​miembro de la orden religiosa agustina. La orden se inspira en las enseñanzas de San Agustín de Hipona, un religioso del siglo IV considerado como uno de los padres de la Iglesia Católica.

Con información de Reuters