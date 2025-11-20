Desde Formosa cuestionaron a Paoltroni por pedir la intervención federal de la provincia: “Conoce muy poco la provincia"

El diputado provincial del Partido Justicialista en Formosa, Rodrigo Vera, cuestionó duramente al senador nacional libertario Francisco Paoltroni al sostener que “desconoce el funcionamiento mínimo básico de la Constitución Nacional” por impulsar un pedido de intervención federal sobre la provincia del norte.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Vera recordó que esta figura está estrictamente regulada por el artículo 6° de la Constitución Nacional, que solo la habilita en casos de extrema gravedad institucional, como la ausencia de forma republicana de Gobierno, una invasión extranjera o conflictos entre provincias. “Nada de eso ocurre en Formosa”, aseguró.

Asimismo, el legislador aseguró que Paoltroni, quien fue convencional constituyente, conoce "muy poco la provincia", y agregó que tampoco conoce "el funcionamiento de la República Argentina”. En esa línea, Vera destacó: “Como es un señor acostumbrado a aprovecharse de otras personas, de la normativa, como hace con las tierras y con el ganado, pretende hacer lo mismo con el Gobierno de la provincia y entrar por la ventana con una intervención federal”.

En ese marco, opinó sobre las posibilidades de que la solicitud impulsada por Paoltroni para la intervención de la provincia y la posibilidad que avance en el Congreso luego del 10 de diciembre con la conformación del cuerpo legislativo, y afirmó: “La Constitución establece que el órgano que puede discutir estos casos es el Congreso de la Nación, es el único órgano habilitado para poder disponer la intervención de una provincia, como ha ocurrido con Santiago del Estero, Corrientes, las últimas que se tengan registro".

Formosa después de las elecciones

El diputado Vera recordó que Formosa atravesó recientemente un proceso de reforma constitucional, donde los convencionales fueron elegidos democráticamente, y destacó que fueron “las mejores elecciones de medio término que se tengan registro”, y señaló que en octubre volvió a imponerse “en todas las localidades y pueblos, incluyendo Las Lomitas y la ciudad capital”.

“El pueblo formoseño fue muy claro en su expresión soberana, en la defensa de la institucionalidad y del Modelo Formoseño. Y ante esa frustración de no poder vencer en las urnas, pretenden entrar por la ventana con mecanismos que no son aplicables jurídicamente”, explicó Vera y agregó, sobre el apoyo de referentes opositores como Gabriela Neme a la iniciativa de Paoltroni, que "lo que importa es lo que vota la gente”.

En ese marco, Vera también reflexionó sobre la reciente reforma constitucional, y aseguró que se incorporaron artículos destinados a proteger los intereses provinciales ante eventuales intervenciones federales. Consideró que el nuevo texto constitucional de Formosa prevé responsabilidades concretas para quienes lleguen desde afuera en un hipotético escenario de intervención.

Finalmente, apuntó contra Paoltroni y aseveró que "no hay antecedentes de una actitud tan antidemocrática y antifederal como la que pretende Paoltroni”, y concluyó: “Es una persona que viene de afuera, que no respeta al pueblo formoseño y que pretende quedarse por fuera de la ley con responsabilidades que el pueblo le niega permanentemente desde las urnas”.