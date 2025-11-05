Un conductor arrolla a peatones en el oeste de Francia y causa nueve heridos

5 nov (Reuters) -Un conductor arrolló el miércoles a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oleron, frente a la costa atlántica, hiriendo a varias personas antes de ser detenido, según informó en X el ministro del Interior, Laurent Núñez.

El sospechoso, de 35 años, gritó "Allahu Akbar" (Dios es el más grande en árabe) cuando fue detenido por la policía, según declaró el fiscal local, Arnaud Laraize, al diario Sud Ouest.

Al menos nueve personas resultaron heridas, según declaró el alcalde de Dolus-d'Oleron, Thibault Brechkoff, a BFM TV. Núñez dijo que dos de los heridos estaban en cuidados intensivos, aunque algunos medios de comunicación franceses dijeron más tarde que era el caso de cuatro de ellos.

El diario Le Parisien dijo que los investigadores también estaban estudiando la posibilidad de que el sospechoso pudiera padecer trastornos mentales.

Según BFM, el sospechoso era conocido por la policía por delitos menores, como conducir ebrio y delitos relacionados con las drogas.

La fiscalía antiterrorista francesa no se ha hecho cargo de la investigación por el momento, según los medios de comunicación franceses. No fue posible contactar inmediatamente con la fiscalía para que hiciera comentarios.

(Reportaje de Sudip Kar-Gupta, Inti Landauro y Benoit Van Overstraeten; redacción de Ingrid Melander; edición de Mark Heinrich, Editado en español por Juana Casas)