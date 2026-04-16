"Apaguen los teléfonos móviles y lean", les dice Macron a los adolescentes franceses

El presidente francés Macron visita la Ciudad Internacional de la Lengua Francesa en Villers-Cotterets.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó el jueves a los alumnos de secundaria a apagar sus teléfonos y a leer, abogando por un "día sin pantallas" al mes para todos y por ‌una prohibición general del uso de las redes ‌sociales para los menores de 15 años.

Tras la innovadora prohibición de las redes sociales para menores que Australia puso en marcha el año pasado, un número cada vez mayor de países europeos está sopesando sus propias restricciones a medida que crece la preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y la seguridad de los menores.

"Les dejamos en esta jungla y les ha robado su atención", dijo Macron a los estudiantes de secundaria, refiriéndose a la falta de normas en las redes sociales. "Tenemos que bajar el ritmo y ayudarlos a convertirse ​en adultos y, sobre todo, en ⁠ciudadanos".

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"Por eso lo que queremos hacer es decir que, antes de los 15 años, se acabaron las redes ‌sociales. Y nos gustaría, un día al mes, tener un día sin conexión... para ⁠demostrar que es posible", dijo, añadiendo que ese día podría dedicarse ⁠a leer en voz alta, hacer teatro u otras actividades.

¿PROHIBIR EL ACCESO?

En Francia, se está tramitando en el Parlamento un proyecto de ley con el objetivo de establecer una prohibición para los menores de 15 años. Pero mientras ⁠que la Cámara Baja ha votado a favor de una prohibición general, los senadores quieren bloquear el ​acceso solo a las plataformas que se consideren perjudiciales para los niños.

Esto significa ‌que el objetivo de Macron de tener la nueva ‌legislación en vigor para el inicio del nuevo curso académico en septiembre podría no cumplirse.

Hasta ahora, al ⁠menos una docena de países europeos, incluidos el Reino Unido y Noruega, que no pertenecen a la UE, han promulgado o están considerando legislación que establece límites de edad mínima -normalmente entre 13 y 16 años- para el uso de las redes sociales. Y la UE está preparando una aplicación de verificación de edad.

Más tarde, Macron mantendrá una ​videoconferencia con otros ‌líderes de la UE para impulsar un enfoque coordinado. La conferencia se centra en crear una "mayoría digital" en Europa, limitando el acceso a los menores de una edad determinada y exigiendo la verificación de la edad, según han indicado las autoridades.

SENTIMIENTOS CONTRADICTORIOS

En Villers-Cotterets, en el norte de Francia, donde Macron expuso algunos de sus planes, los estudiantes de secundaria tenían sentimientos encontrados sobre la prohibición.

"No estoy ⁠de acuerdo, los más jóvenes se sentirán excluidos", dijo Sharonn Tsimi Meyong, de 15 años. Fabien Andronic, de 15 años, tampoco estaba de acuerdo y afirmó que el control del uso de las pantallas debería dejarse en manos de los padres. "Me gustan las redes sociales, allí aprendemos mucho", dijo.

Pero Manel Zerouali, también de 15 años, se mostró a favor de una prohibición para los menores de 15 años, para que puedan estar protegidos. "En las redes sociales hay ciberacoso", subrayó.

En lo que todos coincidieron fue en que la mayoría de los jóvenes encontrarían la manera de eludir una prohibición.

Australia ha registrado un ‌enorme aumento en las descargas de redes privadas virtuales (VPN) desde que introdujo su prohibición de las redes sociales, ya que los usuarios buscan eludir la medida para acceder a las plataformas restringidas.

Mientras tanto, en Gran Bretaña, el primer ministro Keir Starmer pidió el jueves a las empresas de redes sociales que asuman la responsabilidad de la seguridad de los niños en sus plataformas y satisfagan las demandas de los padres de una protección creíble, en lugar de "retoques superficiales".

Dijo que ‌quería saber qué medidas iban a tomar las plataformas porque "en este momento, las redes sociales están poniendo en peligro a nuestros hijos" al inicio de una reunión con ejecutivos de Meta, Snap, Google, TikTok y X.

El Reino Unido está llevando a ‌cabo una consulta hasta el ⁠próximo mes sobre si restringir el acceso de los niños a las redes sociales, incluyendo una posible prohibición para los menores de 16 años, así como toques de queda, límites ​de tiempo de uso de las aplicaciones y restricciones a lo que describió como características de diseño adictivas.

(Reportaje de Michaela Cabrera en Villers-Cotterets, Michel Rose en París, Sam Tabahriti y Muvija M en Londres; información adicional de Ingrid Melander, Gianluca Lo Nostro y David Latona; redacción de Ingrid Melander; edición de Toby Chopra, Editado en español por Juana Casas)