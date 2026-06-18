Formosa refuerza el ecosistema emprendedor con nuevas herramientas de capacitación

El gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor con nuevas instancias de formación. En esta oportunidad, realizó el taller gratuito “Crea tu tienda online en un día” en el Galpón G del Paseo Costanero, una propuesta orientada a que emprendedores y pequeñas empresas incorporen herramientas de comercio electrónico para ampliar sus oportunidades de negocio.

La transformación digital se convirtió en un desafío cada vez más importante para los emprendimientos y pequeñas empresas. En ese contexto, la ADE llevó adelante una nueva jornada de capacitación destinada a brindar conocimientos prácticos sobre la creación y gestión de una tienda online propia. La actividad convocó a emprendedores interesados en fortalecer su presencia digital y diversificar sus canales de venta.

Actualmente, contar con una tienda online representa una ventaja competitiva para cualquier negocio. Además de permitir ventas durante las 24 horas, facilita el acceso a nuevos mercados, mejora la imagen profesional de la marca y complementa la estrategia comercial desarrollada a través de las redes sociales.

Herramientas concretas para potenciar emprendimientos

Desde la Agencia de Desarrollo Empresarial destacaron que esta propuesta forma parte de una agenda de formación permanente orientada al desarrollo empresarial y al fortalecimiento del sector productivo. El objetivo de estas capacitaciones es acompañar a emprendedores y empresas frente a los desafíos que plantea el mercado actual, proporcionando herramientas que contribuyan a mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

En un escenario donde la digitalización avanza de manera sostenida, la incorporación de soluciones de comercio electrónico se presenta como una alternativa clave para incrementar las ventas y consolidar proyectos comerciales.

Una tienda digital lista para comenzar a vender

La capacitación estuvo a cargo de Denis Núñez, licenciada en Diseño y Comunicación Transmedia, quien guió a los participantes durante todo el proceso de creación y configuración de sus espacios de venta digitales.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta fue su enfoque práctico. Durante la jornada, cada asistente tuvo la posibilidad de desarrollar su propia tienda online, configurarla y dejarla preparada para comenzar a comercializar productos o servicios de manera inmediata.

Con iniciativas de este tipo, la ADE reafirma su compromiso con el fortalecimiento del entramado emprendedor y empresarial, promoviendo la incorporación de herramientas digitales que permitan a los negocios adaptarse a las nuevas demandas del mercado y crecer en un entorno cada vez más competitivo.

Acerca de ADE

la Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE) es una institución sin fines de lucro que reúne al sector privado, organismos públicos, universidades y entidades técnicas con el objetivo de fortalecer la economía provincial y mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Busca ser un espacio donde distintos actores de la provincia trabajen juntos para aprovechar los recursos productivos de Formosa y promover un desarrollo económico sostenible, especialmente para las PyMEs.

Sus servicios están dirigidos a emprendedores que se encuentran dando sus primeros pasos, comercios y pequeñas empresas que buscan consolidarse y crecer, industrias interesadas en optimizar sus procesos productivos y mejorar su competitividad, así como también empresas que proyectan expandir sus mercados, acceder a financiamiento o desarrollar estrategias de exportación.

A través de programas de capacitación, asistencia técnica, vinculación institucional y acceso a herramientas de financiamiento, la ADE se posiciona como un organismo de apoyo para impulsar el desarrollo empresarial, la innovación y la generación de oportunidades de negocio en la provincia de Formosa.