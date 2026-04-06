Guerra en Oriente Medio ralentizará crecimiento y acelerará inflación, dice jefa del FMI a Reuters

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Georgieva, asiste a una entrevista con Reuters en Kiev

Por Andrea ​Shalal

WASHINGTON, 6 abr (Reuters) - La guerra en Oriente Medio provocará una aceleración ‌de la ‌inflación y una ralentización del crecimiento mundial, dijo a Reuters la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, antes de la publicación de las nuevas previsiones sobre la economía ​que la institución ⁠prevé para la próxima semana.

De ‌no ser por la ⁠guerra, el FMI habría ⁠previsto un ligero repunte en sus previsiones de crecimiento mundial, que se situarían ⁠en el 3,3% en ​2026 y el 3,2% en ‌2027.

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"Si no hubiéramos ‌tenido esta guerra, habríamos visto una ⁠ligera revisión al alza de nuestras previsiones de crecimiento. En cambio, ahora todo apunta a un ​aumento ‌de los precios y a un crecimiento más lento", dijo el lunes Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Incluso un pronto ⁠fin de las hostilidades y una recuperación bastante rápida darían lugar a una revisión a la baja "relativamente pequeña" de la previsión de crecimiento y a una revisión al alza de ‌su previsión de inflación, señaló. Si la guerra se prolongara, el efecto sobre los precios y la actividad económica sería mayor, añadió.

Georgieva señaló que ‌el FMI había recibido solicitudes de ayuda financiera de algunos países, pero no ‌los mencionó.

El ⁠FMI podría ampliar algunos programas de préstamo existentes para ​satisfacer las necesidades de los países, agregó.

Con información de Reuters