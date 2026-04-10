Guerra en Oriente Medio frenará crecimiento y tendrá un efecto dominó: jefe del Banco Mundial

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La guerra en Oriente Medio tendrá un efecto dominó en la economía global, ‌incluso si se consolida ‌el frágil alto el fuego anunciado esta semana, dijo el viernes el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en una entrevista con Reuters, quien añadió que el daño será mucho mayor si el conflicto recrudece.

Banga señaló que el crecimiento mundial podría ​reducirse entre 0,2 ⁠y 0,3 puntos porcentuales en un escenario ‌base, con un fin temprano de la ⁠guerra, y algo más en ⁠los mercados emergentes.

La inflación podría aumentar hasta 300 puntos básicos, con un impacto mucho mayor —de hasta 0,9 puntos ⁠porcentuales— si la guerra continúa, afirmó.

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La guerra, ​que ha dejado miles de muertos ‌en todo Oriente Medio, ‌ha disparado el precio del petróleo en un ⁠50% al tiempo que ha interrumpido el suministro de crudo, gas, fertilizantes, helio y otros productos, así como el transporte aéreo.

El alto el fuego ​de dos ‌semanas anunciado por Donald Trump parece frágil, ya que Israel e Irán continúan con los ataques.

Irán declaró el viernes que deben liberarse sus activos bloqueados y establecerse un alto ⁠el fuego en el Líbano antes de que puedan proseguir las conversaciones entre con Estados Unidos, previstas para el sábado en Pakistán.

Trump afirmó que los buques de guerra estadounidenses se estaban reabasteciendo de munición por si las conversaciones fracasaban.

"La pregunta es realmente: ¿esta paz actual y ‌las negociaciones que van a tener lugar este fin de semana conducirán a una paz duradera y, posteriormente, a la reapertura del estrecho (de Ormuz)?", dijo Banga.

"Si no conduce a eso, y si el conflicto volviera ‌a estallar, ¿tendría eso un impacto aún mayor, o un impacto a más largo plazo, en la infraestructura energética?".

Banga ‌señaló que el ⁠BM está en conversaciones con algunos países en desarrollo, incluidos pequeños Estados insulares ​sin recursos energéticos naturales, sobre la posibilidad de aprovechar fondos de programas existentes en el marco de "ventanas de respuesta a crisis".

(Editado en español por Javier Leira)