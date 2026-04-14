FMI recorta previsión de crecimiento de economías emergentes, presionada por guerra en Oriente Medio

FOTO DE ARCHIVO: Reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial de 2025 en Washington, D.C.

​El FMI rebajó el martes su previsión de crecimiento para 2026 de las economías emergentes y en desarrollo al 3,9%, desde el 4,2% estimado en enero, ya que prevé que el aumento de ‌los costos de la energía y los alimentos, ‌así como la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Medio, afecten con mayor dureza a las economías más vulnerables e importadoras de materias primas.

La rebaja es más pronunciada que la observada en las economías avanzadas, lo que subraya que gran parte del mundo en desarrollo sigue estando más expuesta a las crisis petroleras, la debilidad de las monedas y las fluctuaciones en la confianza de los inversores.

El Fondo Monetario dijo que el impacto de la guerra variaría considerablemente y dependería de la proximidad de cada país al conflicto, sus vínculos comerciales ​y financieros, su exposición a las ⁠remesas y su dependencia energética.

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"Las hostilidades actuales en Oriente Medio plantean dilemas políticos inmediatos: entre combatir la ‌inflación y preservar el crecimiento, y entre apoyar a los afectados por el aumento del ⁠costo de la vida y reconstruir los colchones fiscales", dijo ⁠el FMI en su actualización del informe Perspectivas de la Economía Mundial.

El Fondo aseguró que los países que corren mayor riesgo son las economías emergentes importadoras de materias primas con debilidades preexistentes, donde el aumento de las facturas ⁠de importación, la depreciación de las monedas y la reducción de las entradas de capital podrían ​alimentar la inflación e intensificar la tensión financiera.

La perspectiva más moderada se basa ‌en un supuesto relativamente benigno. El pronóstico de referencia ‌del FMI se fundamenta en un escenario global en el que el conflicto se mantiene contenido ⁠y es relativamente breve, y las perturbaciones comienzan a disminuir a mediados de 2026.

Si la guerra se extiende o mantiene elevados los precios del petróleo y el gas durante más tiempo, el daño a las economías emergentes sería más grave, según el FMI.

El amplio conjunto de mercados emergentes también oculta una marcada divergencia regional. Se prevé ​que Asia emergente ‌y en desarrollo siga registrando el crecimiento más rápido entre las principales regiones en desarrollo, pero se espera que dicho crecimiento se desacelere al 4,9% en 2026, frente al 5,5% en 2025, antes de disminuir aún más al 4,8% en 2027.

La previsión de crecimiento de China para 2026 fue recortada en 0,1 puntos porcentuales con respecto a enero, al 4,4%, ya que la bajada ⁠de los aranceles estadounidenses y las medidas de estímulo compensaron el impacto del conflicto en Oriente Medio.

India fue una excepción notable, ya que su previsión de crecimiento para 2026 aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto a enero, al 6,5%, gracias a que la reducción de aranceles y el impulso acumulado desde 2025 compensaron con creces el impacto del encarecimiento de la energía.

Como era de esperar, el mayor impacto económico se concentrará en los países más cercanos al conflicto.

El FMI recortó su pronóstico para Oriente Medio y Asia Central en 2,0 puntos porcentuales con respecto a enero, situándolo en el 1,9%, ‌una de las mayores revisiones del informe, antes de una recuperación proyectada al 4,6% en 2027 según su escenario base.

Para el grupo más reducido de Oriente Medio y Norte de África, el pronóstico de crecimiento para 2026 se redujo aún más drásticamente en 2,8 puntos porcentuales, hasta el 1,1%.

La previsión de crecimiento de Arabia Saudita para 2026 se redujo en 1,4 puntos, al 3,1%.

Irán experimentó una de las mayores revisiones a nivel nacional, con una reducción ‌de 7,2 puntos en su previsión de crecimiento para 2026 con respecto a enero, situándose en el -6,1%. Se espera que Egipto, importador de materias primas, experimente una desaceleración al 4,2% en 2026.

En otras regiones, se prevé que el crecimiento en el ‌África subsahariana se desacelere ⁠de forma más moderada, al 4,3% en 2026, frente al 4,5% de 2025, si bien el FMI dijo que los importadores de petróleo que no cuenten con una sólida reserva de ​recursos se verían sometidos a una mayor presión.

La previsión para América Latina y el Caribe se revisó al alza en 0,1 puntos porcentuales, al 2,3% para 2026, gracias a la ayuda de exportadores como Brasil, donde los precios más altos del petróleo ofrecen cierto alivio.

Con información de Reuters