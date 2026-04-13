El Banco Mundial da la voz de alarma sobre la inminente crisis laboral

El presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, concede una entrevista a Reuters en la sede del Banco Mundial en Washington, D.C., EEUU

La guerra en ​Oriente Medio acaparará las conversaciones de los responsables financieros mundiales esta semana en Washington, pero el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, está dando la voz de alarma sobre una crisis aún mayor que se avecina: un enorme déficit de ‌puestos de trabajo para los 1.200 millones de ‌personas que alcanzarán la edad de trabajar en los países en desarrollo en los próximos 10 a 15 años.

Según las tendencias actuales, esas economías solo generarán unos 400 millones de puestos de trabajo, lo que dejará un déficit de 800 millones de empleos, dijo Banga a Reuters.

El exdirector ejecutivo de Mastercard admite que centrar la atención de la gente en el largo plazo resulta abrumador, dada la serie de crisis a corto plazo que han sacudido la economía mundial desde la pandemia de COVID-19, siendo la más reciente la guerra en Oriente Medio.

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Afirma que está decidido a garantizar que los responsables financieros se mantengan centrados en esos retos a más ​largo plazo, como la creación de ⁠empleo, la conexión de la población a la red eléctrica y la garantía del acceso al agua potable.

"Tenemos que caminar y ‌masticar chicle al mismo tiempo. Estamos atravesando un ciclo de velocidad corta. La velocidad más larga es ⁠esta situación del empleo o el agua", dijo Banga en una entrevista ⁠grabada el viernes.

LA GUERRA ECLIPSA OTRAS PREOCUPACIONES

Miles de responsables financieros de todo el mundo se reunirán esta semana en Washington para las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la sombra de la guerra de Estados Unidos e Israel ⁠contra Irán, que amenaza con ralentizar el crecimiento mundial y disparar la inflación.

La magnitud del impacto en la economía dependerá ​de la durabilidad del alto el fuego de dos semanas anunciado por el presidente Donald ‌Trump la semana pasada, apenas unas horas antes de los ‌ataques prometidos que, según Trump, destruirían la civilización iraní.

El alto el fuego ha detenido la mayoría de los ataques. Pero ⁠no ha puesto fin al bloqueo efectivo de Irán del estrecho de Ormuz, que ha provocado la mayor interrupción jamás vista en el suministro energético mundial, ni ha calmado una guerra paralela entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano.

MEJORA DE LA CREACIÓN DE EMPLEO

El órgano rector del Banco Mundial, el Comité de Desarrollo, esbozó planes para colaborar con los países en desarrollo con el ​fin de racionalizar las ‌condiciones normativas y reglamentarias que han obstaculizado la inversión y la creación de empleo durante años.

Los debates abordarán la transparencia en materia de permisos, la lucha contra la corrupción, la legislación laboral, la legislación sobre la propiedad de la tierra, los obstáculos para la creación de empresas, la logística, la mejora de los sistemas comerciales y las barreras no arancelarias al comercio, dijo Banga.

Se muestra optimista respecto a que se puedan encontrar soluciones para ayudar a ⁠los jóvenes a encontrar empleo —y dignidad— y crear oportunidades para las empresas privadas que atienden a sus necesidades.

"No sé si alguna vez se podrá llegar a una situación utópica en la que todo el mundo esté atendido en los próximos 15 años. Dudo que eso vaya a suceder, pero si no sucede, las consecuencias serán bastante graves en términos de migración ilegal e inestabilidad", dijo Banga. Los datos de las Naciones Unidas revelaron que, en 2025, más de 117 millones de personas se encontraban desplazadas en todo el mundo.

Banga señaló que las propias empresas de los países en desarrollo estaban comenzando a expandirse a nivel mundial, entre ellas Reliance Industries y el Grupo Mahindra de India, y ‌Dangote de Nigeria.

Banga señaló que sus conversaciones con funcionarios de países en desarrollo pusieron de manifiesto su interés en crear más y mejores puestos de trabajo para la próxima generación.

Además del empleo, el agua será un tema central. El Banco Mundial, junto con otros bancos de desarrollo, tiene previsto anunciar una iniciativa para garantizar que mil millones de personas más tengan acceso seguro al agua potable, sumándose a las iniciativas existentes para conectar 300 millones de hogares en África a la red eléctrica y mejorar la atención sanitaria.

INCORPORACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

El ‌Banco Mundial se centró en las infraestructuras humanas y físicas necesarias para impulsar la creación de empleo durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial del pasado otoño, y continuará el ciclo haciendo hincapié en atraer la inversión del sector privado durante las reuniones de este otoño ‌en Bangkok, dijo Banga.

El banco identificó ⁠cinco sectores que se beneficiarían de la inversión y que no dependen del comercio mundial ni de la externalización de los países desarrollados: infraestructuras, agricultura para pequeños agricultores, atención primaria de salud, turismo y manufactura ​de valor añadido. Es menos probable que esos sectores se vean afectados de inmediato por los avances en inteligencia artificial, señaló.

"El problema es que no podemos hacerlo solos. Tenemos que conseguir que esta bola de nieve ruede cuesta abajo, acumulando mucha nieve a medida que avanza, para alcanzar la imponente cifra de 800 millones", dijo.

Con información de Reuters