Banco Mundial podría destinar hasta 100.000 millones de dólares a países afectados por la guerra

El Presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, durante una entrevista con Reuters en la sede del Banco Mundial en Washington

El Banco Mundial podría movilizar entre 80.000 ‌millones y ‌100.000 millones de dólares en fondos para los países gravemente afectados por la guerra en Oriente Medio en unos 15 ​meses, dijo el ⁠martes el presidente del ‌banco multilateral de desarrollo, ⁠Ajay Banga.

El ⁠total incluiría entre 20.000 y 25.000 millones de dólares a ⁠los que se podría ​acceder a través ‌de una ventana ‌de respuesta a la ⁠crisis que permitiría usar hasta el 10% de la financiación aprobada ​en ‌el marco de los programas existentes, mientras que otros 30.000 a 40.000 millones de dólares ⁠podrían proceder de la reasignación de programas existentes, explicó Banga.

Si la guerra se dura más que los 15 meses, el banco tendría que ‌recurrir a su balance y a su margen de maniobra para encontrar más financiación con el fin de ‌alcanzar los 80.000-100.000 millones de dólares, agregó en un ‌acto organizado ⁠por el Comité de Bretton Woods.

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Con información de Reuters