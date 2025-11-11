Sospechoso de atentado en mezquita de Indonesia se inspiró en asesinatos masivos pasados: policía

Explosión en un complejo escolar de Yakarta

nov (Reuters) -El estudiante sospechoso de ser responsable de las explosiones que hirieron a decenas de personas en una mezquita de la capital de Indonesia la semana pasada estaba motivado por la venganza e inspirado por atentados perpetrados por supremacistas blancos y neonazis, afirmó la policía el martes.

Las explosiones, que afectaron a una mezquita situada en un complejo escolar de la zona de Kelapa Gading, en Yakarta, durante la oración del viernes, causaron 96 heridos.

La policía informó que las autoridades indonesias hallaron siete explosivos caseros en la mezquita y sus alrededores, algunos de ellos en latas de Coca-Cola.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Algunas bombas se activaron por control remoto y otras por mecha, y tres no explotaron, dijeron. La policía dijo que también encontró en el lugar un arma de fuego de juguete con inscripciones, una de las cuales decía "venganza".

La semana pasada, la policía señaló que el sospechoso era un estudiante de 17 años de una escuela adyacente. El jefe de la policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, no dio su nombre y se refirió a él como un "niño que se enfrenta a la ley".

El presunto autor era un lobo solitario motivado por la venganza y la soledad, declaró Mayndra Eka Wardhana, de la unidad antiterrorista de la policía indonesia.

Según indicó, el sospechoso se inspiró en atentados perpetrados por figuras neonazis y supremacistas blancas y se unió a una comunidad en las redes sociales que glorificaba la violencia espeluznante, pero que no parecía suscribir una ideología específica ni formar parte de ninguna red militante.

La policía citó a los autores de tiroteos como el ataque de 2019 en las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) y el tiroteo de 1999 en el instituto de Columbine (Estados Unidos) como posibles inspiraciones de las explosiones.

(Escrito por Gibran Peshimam y Stanley Widianto; editado en español por Carlos Serrano)