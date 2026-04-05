Barcos rescatan a 32 migrantes cerca de Italia, otros 71 mueren en el mar, dicen beneficencias

FOTO DE ARCHIVO: La tripulación bota una lancha neumática de casco rígido (RHIB) desde el buque de búsqueda y rescate de migrantes Sea-Watch 5, operado por la ONG alemana Sea-Watch, en la zona de búsqueda y rescate (SAR) en el Mediterráneo central

​Dos buques mercantes cerca de la costa italiana recuperaron los cadáveres ‌de dos migrantes ‌y rescataron a 32 supervivientes de una embarcación que intentaba cruzar a Europa desde Libia durante el fin de semana de Pascua, informaron organizaciones de rescate, que citaron a supervivientes ​que dijeron ⁠que otras 71 personas habían fallecido ‌en el mar.

Las víctimas fueron ⁠trasladadas a una lancha ⁠patrullera de la Guardia Costera italiana y llevadas a la isla italiana de ⁠Lampedusa, informaron las organizaciones Mediterranea Saving ​Humans y Sea-Watch.

El Ministerio ‌del Interior italiano dijo ‌que no tenía comentarios sobre la ⁠noticia. La Guardia Costera italiana no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El domingo es ​Pascua, una ‌festividad importante en Italia.

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Los supervivientes dijeron que su embarcación llevaba inicialmente 105 pasajeros, de los cuales 71 perecieron en el mar, ⁠según las organizaciones de rescate.

Un video difundido por Sea-Watch mostraba a una decena de personas aferradas a una embarcación naranja volcada mientras se acercaba el buque mercante.

El mal tiempo ha azotado el Mediterráneo ‌este año, lo que ha limitado el número de salidas desde el norte de África y ha planteado graves problemas a quienes han logrado hacerse a ‌la mar.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que al menos 683 personas han ‌fallecido en ⁠el Mediterráneo central este año, una de las cifras más ​elevadas desde 2014.

Con información de Reuters