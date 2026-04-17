La OTAN no se desmoronará y EEUU defenderá a sus aliados, según un ministro estonio

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, habla durante una entrevista en Vilna, Lituania

Estonia, miembro de la OTAN, no tiene ninguna duda de que Estados Unidos la ayudaría a defenderse si Rusia ‌la atacara, según dijo ‌su ministro de Defensa a Reuters, al tiempo que advirtió de que Europa no está preparada para plantarle cara a Moscú por sí sola.

Los servicios de inteligencia estonios advirtieron en febrero de que su vecina Rusia ya está acumulando municiones para futuras guerras una vez que termine el conflicto en Ucrania. Rusia ha calificado de ​tonterías las acusaciones ⁠de los líderes europeos de que podría atacar a la ‌OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este ⁠mes con retirar a su país de ⁠la Alianza debido a la negativa de los miembros europeos a enviar buques para desbloquear el estrecho de Ormuz, cerca de Irán. ⁠La alianza ya estaba desconcertada por sus planes de arrebatar ​Groenlandia a Dinamarca, un aliado de la ‌OTAN.

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Pero Hanno Pevkur, ministro de Defensa ‌de Estonia, dijo a Reuters que no tenía ninguna duda ⁠de que Estados Unidos acudiría en su defensa si Rusia atacara.

"Sí, confío en EEUU y sí, confío en todos nuestros aliados", afirmó durante una visita a la capital lituana, Vilna, el jueves.

Dijo que ​Estados Unidos ‌necesita a Europa para su ejército tanto como Europa necesita a Estados Unidos, por lo que "no creo que la OTAN vaya a desmoronarse".

Comparó las tensiones actuales de la OTAN con un matrimonio duradero: "No hay 50 años de pura ⁠tranquilidad. Hay diferencias y problemas, y hay que resolverlos".

Pero el ministro señaló que Europa no está preparada para valerse por sí misma en el ámbito militar en este momento.

"¿Estamos donde queremos estar? No", dijo. "Todos nosotros (en la OTAN) tenemos que invertir más en defensa".

Afirmó que la mayoría de los miembros de la OTAN no están cumpliendo el acuerdo alcanzado ‌el año pasado por los jefes de Estado de los países miembros de la OTAN para aumentar su gasto hasta al menos el 5% del producto interior bruto (PIB), tal y como exigió Trump.

Estonia tiene previsto gastar este año el 5,1% de su PIB, una de las ‌cifras más altas de la OTAN.

Más allá de Europa, Pevkur dijo que la OTAN debería centrarse en ayudar a poner fin al conflicto en ‌Irán, argumentando que ⁠esto permitiría a Estados Unidos volver a centrar más su atención en Ucrania.

"Una vez resuelto, existe la posibilidad ​de que Estados Unidos centre más su atención en Ucrania", dijo. "Para nuestra región, ese sigue siendo el principal problema".

Con información de Reuters